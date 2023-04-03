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https://sputniknews.com.tr/20230403/13-yil-6-aya-kadar-hapis-istemiyle-yargilanan-ozan-guvenden-deniz-bulutsuz-aciklamasi-1069104533.html
13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven'den 'Deniz Bulutsuz' açıklaması
13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven'den 'Deniz Bulutsuz' açıklaması
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven, "İsterdim ki Deniz Bulutsuz'u biraz araştırın" açıklamasını yaptı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
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deniz bulutsuz
ozan güven
oyuncu
darp
mahkeme
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Oyuncu Ozan Güven, iki yıl önce sevgilisi Deniz Bulutsuz ile darp iddiaları sebebiyle davalık olmuştu. Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla uzun süre gündemden düşmeyen ve ekranlara ara veren 47 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti.Ozan Güven, Baba Sahne'de düzenlenen 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödül Töreni'ne katıldı.Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven, davayla ilgili şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20220720/ozan-guven-ile-gazeteciler-arasinda-gerginlik-1058931449.html
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deniz bulutsuz, ozan güven, oyuncu, darp, mahkeme
deniz bulutsuz, ozan güven, oyuncu, darp, mahkeme

13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven'den 'Deniz Bulutsuz' açıklaması

13:58 03.04.2023
© DHAOzan Güven
Ozan Güven - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© DHA
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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven, "İsterdim ki Deniz Bulutsuz'u biraz araştırın" açıklamasını yaptı.
Oyuncu Ozan Güven, iki yıl önce sevgilisi Deniz Bulutsuz ile darp iddiaları sebebiyle davalık olmuştu. Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla uzun süre gündemden düşmeyen ve ekranlara ara veren 47 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti.
Ozan Güven, Baba Sahne'de düzenlenen 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödül Töreni'ne katıldı.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven, davayla ilgili şunları söyledi:
"Yakında hepsi bitecek az kaldı, geri döneceğim. İsterdim ki Deniz Bulutsuz'u biraz araştırın, sizler de ne olduğunu görecektiniz. Mahkemede fotoğrafların photoshop, montaj olduğu ortaya çıkacak. Bu kötü günler geride kalacak."
Ozan Güven - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
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