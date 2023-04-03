https://sputniknews.com.tr/20230403/13-yil-6-aya-kadar-hapis-istemiyle-yargilanan-ozan-guvenden-deniz-bulutsuz-aciklamasi-1069104533.html

13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven'den 'Deniz Bulutsuz' açıklaması

13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven'den 'Deniz Bulutsuz' açıklaması

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olan Ozan Güven, "İsterdim ki Deniz Bulutsuz'u biraz araştırın" açıklamasını yaptı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T13:58+0300

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yaşam

deniz bulutsuz

ozan güven

oyuncu

darp

mahkeme

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Oyuncu Ozan Güven, iki yıl önce sevgilisi Deniz Bulutsuz ile darp iddiaları sebebiyle davalık olmuştu. Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla uzun süre gündemden düşmeyen ve ekranlara ara veren 47 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti.Ozan Güven, Baba Sahne'de düzenlenen 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödül Töreni'ne katıldı.Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven, davayla ilgili şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220720/ozan-guven-ile-gazeteciler-arasinda-gerginlik-1058931449.html

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deniz bulutsuz, ozan güven, oyuncu, darp, mahkeme