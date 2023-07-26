https://sputniknews.com.tr/20230726/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-partisinden-ilk-kez-secilen-milletvekilleriyle-gorustu-1074028407.html

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden ilk kez seçilen milletvekilleriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden ilk kez seçilen milletvekilleriyle görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinden ilk kez seçilen milletvekilleriyle Meclis'te bir araya gelerek genel seçimleri ve yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T20:13+0300

2023-07-26T20:13+0300

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türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

tbmm başkanlığı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs genel seçimleri sonrası CHP listelerinden ilk kez seçilerek parlamentoya giren milletvekilleriyle TBMM'de bir araya geldi.Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milletvekiliyle 4 ayrı grup halinde CHP grup toplantı salonunda görüştü.Görüşmede genel seçimlerin ve yaklaşan yerel seçimlerin değerlendirildiği, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin bölgeleriyle ilgili yaptığı bilgilendirmeyi dinlediği belirtildi.Öte yandan Kılıçdaroğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek'i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile makamında kabul etti.

https://sputniknews.com.tr/20230726/kilicdaroglu-ve-aksener-milletvekilleriyle-yemekte-bir-araya-geldi-1073988501.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tbmm başkanlığı