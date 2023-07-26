https://sputniknews.com.tr/20230726/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-partisinden-ilk-kez-secilen-milletvekilleriyle-gorustu-1074028407.html
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden ilk kez seçilen milletvekilleriyle görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden ilk kez seçilen milletvekilleriyle görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinden ilk kez seçilen milletvekilleriyle Meclis'te bir araya gelerek genel seçimleri ve yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T20:13+0300
2023-07-26T20:13+0300
2023-07-26T20:22+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
tbmm başkanlığı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs genel seçimleri sonrası CHP listelerinden ilk kez seçilerek parlamentoya giren milletvekilleriyle TBMM'de bir araya geldi.Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milletvekiliyle 4 ayrı grup halinde CHP grup toplantı salonunda görüştü.Görüşmede genel seçimlerin ve yaklaşan yerel seçimlerin değerlendirildiği, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin bölgeleriyle ilgili yaptığı bilgilendirmeyi dinlediği belirtildi.Öte yandan Kılıçdaroğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek'i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile makamında kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20230726/kilicdaroglu-ve-aksener-milletvekilleriyle-yemekte-bir-araya-geldi-1073988501.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tbmm başkanlığı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tbmm başkanlığı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden ilk kez seçilen milletvekilleriyle görüştü
20:13 26.07.2023 (güncellendi: 20:22 26.07.2023) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinden ilk kez seçilen milletvekilleriyle Meclis'te bir araya gelerek genel seçimleri ve yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs genel seçimleri sonrası CHP listelerinden ilk kez seçilerek parlamentoya giren milletvekilleriyle TBMM'de bir araya geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milletvekiliyle 4 ayrı grup halinde CHP grup toplantı salonunda görüştü.
Görüşmede genel seçimlerin ve yaklaşan yerel seçimlerin değerlendirildiği, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin bölgeleriyle ilgili yaptığı bilgilendirmeyi dinlediği belirtildi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek'i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile makamında kabul etti.