https://sputniknews.com.tr/20230726/kilicdaroglu-ve-aksener-milletvekilleriyle-yemekte-bir-araya-geldi-1073988501.html

Kılıçdaroğlu ve Akşener milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ve Akşener milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T06:27+0300

2023-07-26T06:27+0300

2023-07-26T06:27+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

yemek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde görüştü.Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından, milletvekilleriyle buluştuğu Çankaya'daki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki akşam yemeğine, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile geldi.Akşener de partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiBasına kapalı gerçekleşen yemeğe, milletvekilleri ve aileleri katıldı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile yemekte bir araya geldi.İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Akşener'in partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile Ankara'daki bir restoranda bir araya geldiği bildirildi.

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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, yemek