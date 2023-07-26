https://sputniknews.com.tr/20230726/kilicdaroglu-ve-aksener-milletvekilleriyle-yemekte-bir-araya-geldi-1073988501.html
Kılıçdaroğlu ve Akşener milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi
Kılıçdaroğlu ve Akşener milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T06:27+0300
2023-07-26T06:27+0300
2023-07-26T06:27+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
yemek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073988602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5623e673d3d351e44e9d3ffbc77a8c3e.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde görüştü.Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından, milletvekilleriyle buluştuğu Çankaya'daki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki akşam yemeğine, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile geldi.Akşener de partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiBasına kapalı gerçekleşen yemeğe, milletvekilleri ve aileleri katıldı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile yemekte bir araya geldi.İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Akşener'in partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile Ankara'daki bir restoranda bir araya geldiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/iyi-partili-zorludan-umit-ozdaga-gizli-protokol-yaniti-1073955493.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073988602_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_18cd01f1581f5cd5c86d6788ddf7e031.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, yemek
kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, yemek
Kılıçdaroğlu ve Akşener milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle akşam yemeğinde görüştü.
Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından, milletvekilleriyle buluştuğu Çankaya'daki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki akşam yemeğine, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır ile geldi.
Akşener de partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi
Basına kapalı gerçekleşen yemeğe, milletvekilleri ve aileleri katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile yemekte bir araya geldi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Akşener'in partisinin milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyeleri ile Ankara'daki bir restoranda bir araya geldiği bildirildi.