https://sputniknews.com.tr/20230726/bakim-sirasinda-yolcu-ucaginin-motoru-alev-aldi-1073992499.html
Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı
Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yer alan Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’nda bakımı yapılan yolcu uçağının motoru alev aldı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T09:58+0300
2023-07-26T09:58+0300
2023-07-26T10:27+0300
dünya
uçak
motor
havalimanı
video
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Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yer alan Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’nda bakım çalışması yapılan SpiceJet’e ait Q400 tipi yolcu uçağının motoru alev aldı. Havaalanı yetkilileri, yangının yerel saatle 19.55’de çıktığını ve 1 saat içinde söndürüldüğünü açıklayarak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230725/yunanistanda-yangin-sondurme-ucaginin-dusmesi-sonucu-2-kisi-hayatini-kaybetti-1073975250.html
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Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı
Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı
2023-07-26T09:58+0300
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uçak, motor, havalimanı, video
uçak, motor, havalimanı, video
Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı
09:58 26.07.2023 (güncellendi: 10:27 26.07.2023) Abone ol
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yer alan Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’nda bakımı yapılan yolcu uçağının motoru alev aldı.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yer alan Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı’nda bakım çalışması yapılan SpiceJet’e ait Q400 tipi yolcu uçağının motoru alev aldı.
Havaalanı yetkilileri, yangının yerel saatle 19.55’de çıktığını ve 1 saat içinde söndürüldüğünü açıklayarak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.