https://sputniknews.com.tr/20230725/yunanistanda-yangin-sondurme-ucaginin-dusmesi-sonucu-2-kisi-hayatini-kaybetti-1073975250.html
Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T20:42+0300
2023-07-25T20:42+0300
2023-07-25T20:43+0300
dünya
yunanistan
pilot
yangın
uçak
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073975093_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aade3937bb615174f29f4deb84e5e9c8.jpg
Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, CL-215 tipi uçağın bugün saat 14.52'de yangına havadan yapılan mücadele sırasında Platanistos bölgesinde düştüğü belirtildi.Açıklamada, kazada 34 yaşındaki pilot Hristos Mulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilot Periklis Stefanidis'in hayatını kaybettiği kaydedildi.Kaza nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla, Yunan Silahlı Kuvvetlerinde 27 Temmuz'a kadar üç günlük yas ilan edildi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yarınki Güney Kıbrıs ziyaretini erteledi.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073975093_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ff3555904e19ebf217608da7dc14200.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, pilot, yangın, uçak, avrupa
yunanistan, pilot, yangın, uçak, avrupa
Yunanistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
20:42 25.07.2023 (güncellendi: 20:43 25.07.2023) Abone ol
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, CL-215 tipi uçağın bugün saat 14.52'de yangına havadan yapılan mücadele sırasında Platanistos bölgesinde düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada 34 yaşındaki pilot Hristos Mulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilot Periklis Stefanidis'in hayatını kaybettiği kaydedildi.
Kaza nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla, Yunan Silahlı Kuvvetlerinde 27 Temmuz'a kadar üç günlük yas ilan edildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yarınki Güney Kıbrıs ziyaretini erteledi.