https://sputniknews.com.tr/20230726/azerbaycanin-sovyet-yapimi-su-25-ucaklarini-turkiye-modernize-ediyor-1074003517.html
Azerbaycan'ın Sovyet yapımı SU-25 uçaklarını Türkiye modernize ediyor
Azerbaycan'ın Sovyet yapımı SU-25 uçaklarını Türkiye modernize ediyor
Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan SU-25 savaş uçakları Türk savunma sanayi firmalarınca yapılacak. İmzaları Uluslararası Savunma... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T12:27+0300
2023-07-26T12:27+0300
2023-07-26T12:27+0300
savunma
türkiye
azerbaycan
su-25
tübitak
nato
savunma
tusaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102228/53/1022285375_0:83:3493:2048_1920x0_80_0_0_f93640e79f8b456d951484eefc1a508f.jpg
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ arasında bugün IDEF’23’te imzalanan SU-25 Modernizasyon Projesi Sözleşme İmza Töreni’ne Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ferid Aliyev ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil katıldı. İmza töreninde konuşan Görgün, anlaşma ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan uçaklara Türk Menşeili Güdümlü Mühimmat Silah Sistemlerinin Entegrasyonu ve aviyonik modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi.Sözleşme ile yürütülecek çalışmalarda Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılacağını ifade eden Görgün, "Yürütülecek proje, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile temelleri çok geçmişte atılmış sağlam kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirecektir" dedi. İki ülkenin devlet başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından yakından takip edilen proje kapsamında, yıllardır Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde görev yapan Sovyetler Birliği döneminde alınmış SU-25 uçaklarının ömrü uzatılacak ve yeni özellikler eklenecek. Edinilen bilgiye göre Azerbaycan’a ait SU-25 uçaklarına TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) entegrasyonu gerçekleştirildi. SU-25 kısa süre önce ilk kez KGK-83 atışını da gerçekleştirmişti. Aynı zamanda bu modernizasyon ile Türkiye, NATO standardında bulunan milli bir mühimmatını Sovyet menşeli uçağa entegre etmiş oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230726/turk-silahli-kuvvetleri-icin-dijital-birlik-donemi-hazirliklari-suruyor-1073998667.html
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102228/53/1022285375_762:0:3493:2048_1920x0_80_0_0_754e911b4ae706b96c46e07bb82cca11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
türkiye, azerbaycan, su-25, tübitak, nato, savunma, tusaş
türkiye, azerbaycan, su-25, tübitak, nato, savunma, tusaş
Azerbaycan'ın Sovyet yapımı SU-25 uçaklarını Türkiye modernize ediyor
Abone ol
Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan SU-25 savaş uçakları Türk savunma sanayi firmalarınca yapılacak. İmzaları Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’23’te atılan projeyi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yürütecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ arasında bugün IDEF’23’te imzalanan SU-25 Modernizasyon Projesi Sözleşme İmza Töreni’ne Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ferid Aliyev ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil katıldı.
İmza töreninde konuşan Görgün, anlaşma ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan uçaklara Türk Menşeili Güdümlü Mühimmat Silah Sistemlerinin Entegrasyonu ve aviyonik modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi.
Sözleşme ile yürütülecek çalışmalarda Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılacağını ifade eden Görgün, "Yürütülecek proje, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile temelleri çok geçmişte atılmış sağlam kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirecektir" dedi.
İki ülkenin devlet başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından yakından takip edilen proje kapsamında, yıllardır Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde görev yapan Sovyetler Birliği döneminde alınmış SU-25 uçaklarının ömrü uzatılacak ve yeni özellikler eklenecek. Edinilen bilgiye göre Azerbaycan’a ait SU-25 uçaklarına TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) entegrasyonu gerçekleştirildi.
SU-25 kısa süre önce ilk kez KGK-83 atışını da gerçekleştirmişti. Aynı zamanda bu modernizasyon ile Türkiye, NATO standardında bulunan milli bir mühimmatını Sovyet menşeli uçağa entegre etmiş oldu.