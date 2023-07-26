https://sputniknews.com.tr/20230726/azerbaycanin-sovyet-yapimi-su-25-ucaklarini-turkiye-modernize-ediyor-1074003517.html

Azerbaycan'ın Sovyet yapımı SU-25 uçaklarını Türkiye modernize ediyor

Azerbaycan'ın Sovyet yapımı SU-25 uçaklarını Türkiye modernize ediyor

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan SU-25 savaş uçakları Türk savunma sanayi firmalarınca yapılacak. İmzaları Uluslararası Savunma... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T12:27+0300

2023-07-26T12:27+0300

2023-07-26T12:27+0300

savunma

türkiye

azerbaycan

su-25

tübitak

nato

savunma

tusaş

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ arasında bugün IDEF’23’te imzalanan SU-25 Modernizasyon Projesi Sözleşme İmza Töreni’ne Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ferid Aliyev ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil katıldı. İmza töreninde konuşan Görgün, anlaşma ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan uçaklara Türk Menşeili Güdümlü Mühimmat Silah Sistemlerinin Entegrasyonu ve aviyonik modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi.Sözleşme ile yürütülecek çalışmalarda Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılacağını ifade eden Görgün, "Yürütülecek proje, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile temelleri çok geçmişte atılmış sağlam kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirecektir" dedi. İki ülkenin devlet başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev tarafından yakından takip edilen proje kapsamında, yıllardır Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde görev yapan Sovyetler Birliği döneminde alınmış SU-25 uçaklarının ömrü uzatılacak ve yeni özellikler eklenecek. Edinilen bilgiye göre Azerbaycan’a ait SU-25 uçaklarına TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) entegrasyonu gerçekleştirildi. SU-25 kısa süre önce ilk kez KGK-83 atışını da gerçekleştirmişti. Aynı zamanda bu modernizasyon ile Türkiye, NATO standardında bulunan milli bir mühimmatını Sovyet menşeli uçağa entegre etmiş oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230726/turk-silahli-kuvvetleri-icin-dijital-birlik-donemi-hazirliklari-suruyor-1073998667.html

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türkiye, azerbaycan, su-25, tübitak, nato, savunma, tusaş