https://sputniknews.com.tr/20230726/aydinda-orman-ve-makilik-alanda-yangin-cok-sayida-ekip-mudahale-ediyor-1073993337.html
Aydın'da orman ve makilik alanda yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Aydın'da orman ve makilik alanda yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Aydın'daki orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T09:59+0300
2023-07-26T09:59+0300
2023-07-26T09:59+0300
türkiye
orman yangını
aydın
söke
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Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki bir çimento üretim tesisi yakınlarındaki makilik ve yer yer orman olan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.Sarp arazideki yangına müdahale için Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230726/kemerdeki-orman-yangininda-son-durum-turizm-cenneti-alev-alev-yaniyor-1073989638.html
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orman yangını, aydın, söke
orman yangını, aydın, söke
Aydın'da orman ve makilik alanda yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
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Aydın'daki orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki bir çimento üretim tesisi yakınlarındaki makilik ve yer yer orman olan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Sarp arazideki yangına müdahale için Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.
Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.