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https://sputniknews.com.tr/20230726/aydinda-orman-ve-makilik-alanda-yangin-cok-sayida-ekip-mudahale-ediyor-1073993337.html
Aydın'da orman ve makilik alanda yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Aydın'da orman ve makilik alanda yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
Aydın'daki orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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orman yangını
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Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki bir çimento üretim tesisi yakınlarındaki makilik ve yer yer orman olan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.Sarp arazideki yangına müdahale için Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230726/kemerdeki-orman-yangininda-son-durum-turizm-cenneti-alev-alev-yaniyor-1073989638.html
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orman yangını, aydın, söke
orman yangını, aydın, söke

Aydın'da orman ve makilik alanda yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

09:59 26.07.2023
© AA / Orman Genel MüdürlüğüAydın
Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AA / Orman Genel Müdürlüğü
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Aydın'daki orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki bir çimento üretim tesisi yakınlarındaki makilik ve yer yer orman olan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Sarp arazideki yangına müdahale için Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.
Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Kemer - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
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Kemer'deki orman yangınında son durum: 'Turizm cenneti' alev alev yanıyor
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