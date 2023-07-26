https://sputniknews.com.tr/20230726/aydinda-orman-ve-makilik-alanda-yangin-cok-sayida-ekip-mudahale-ediyor-1073993337.html

Aydın'da orman ve makilik alanda yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Aydın'da orman ve makilik alanda yangın: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Aydın'daki orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T09:59+0300

2023-07-26T09:59+0300

2023-07-26T09:59+0300

türkiye

orman yangını

aydın

söke

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Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki bir çimento üretim tesisi yakınlarındaki makilik ve yer yer orman olan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.Sarp arazideki yangına müdahale için Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230726/kemerdeki-orman-yangininda-son-durum-turizm-cenneti-alev-alev-yaniyor-1073989638.html

türkiye

aydın

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