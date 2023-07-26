https://sputniknews.com.tr/20230726/ataturkun-yurtta-sulh-cihanda-sulh-sozu-redditin-etkinligine-uyarlandi-1074017045.html
Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü, Reddit'in etkinliğine uyarlandı
Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü, Reddit'in etkinliğine uyarlandı
Reddit platformunda Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü yer aldı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T15:59+0300
2023-07-26T15:59+0300
2023-07-26T15:59+0300
yaşam
reddit
atatürk
sosyal medya
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Sosyal medya platformu Reddit Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü paylaştı.r/place, sosyal ağ sitesi Reddit'te yapılan ortak bir proje ve sosyal deneydir. 2017'de yapılan ilk deneyden sonra, 2022'nin 1 Nisan Şaka Günü'nde ikinci kez tekrarlandı ve 20 Temmuz 2023'te üçüncü kez gerçekleştirildi. Etkinlik 26 Temmuz’da son buldu.
https://sputniknews.com.tr/20230327/papa-francisin-montlu-fotografi-internette-kafa-karistirdi-yapay-zeka-tarafindan-tasarlandi-1068812484.html
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reddit, atatürk, sosyal medya
reddit, atatürk, sosyal medya
Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü, Reddit'in etkinliğine uyarlandı
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Reddit platformunda Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü yer aldı.
Sosyal medya platformu Reddit Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü paylaştı.
r/place, sosyal ağ sitesi Reddit'te yapılan ortak bir proje ve sosyal deneydir. 2017'de yapılan ilk deneyden sonra, 2022'nin 1 Nisan Şaka Günü'nde ikinci kez tekrarlandı ve 20 Temmuz 2023'te üçüncü kez gerçekleştirildi. Etkinlik 26 Temmuz’da son buldu.