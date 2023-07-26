https://sputniknews.com.tr/20230726/ataturkun-yurtta-sulh-cihanda-sulh-sozu-redditin-etkinligine-uyarlandi-1074017045.html

Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü, Reddit'in etkinliğine uyarlandı

Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü, Reddit'in etkinliğine uyarlandı

Reddit platformunda Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü yer aldı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T15:59+0300

2023-07-26T15:59+0300

2023-07-26T15:59+0300

yaşam

reddit

atatürk

sosyal medya

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Sosyal medya platformu Reddit Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü paylaştı.r/place, sosyal ağ sitesi Reddit'te yapılan ortak bir proje ve sosyal deneydir. 2017'de yapılan ilk deneyden sonra, 2022'nin 1 Nisan Şaka Günü'nde ikinci kez tekrarlandı ve 20 Temmuz 2023'te üçüncü kez gerçekleştirildi. Etkinlik 26 Temmuz’da son buldu.

https://sputniknews.com.tr/20230327/papa-francisin-montlu-fotografi-internette-kafa-karistirdi-yapay-zeka-tarafindan-tasarlandi-1068812484.html

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reddit, atatürk, sosyal medya