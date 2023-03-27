https://sputniknews.com.tr/20230327/papa-francisin-montlu-fotografi-internette-kafa-karistirdi-yapay-zeka-tarafindan-tasarlandi-1068812484.html
Papa Francis'in montlu fotoğrafı yapay zeka eseri çıktı
Papa Francis'in montlu fotoğrafı yapay zeka eseri çıktı
Papa Francis'in beyaz bir mont giydiği fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve gerçek zannedildi. Ancak görsel, yapay zekayla görsel tasarım... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T16:00+0300
2023-03-27T16:00+0300
2023-03-27T16:07+0300
dünya
midjourney
yapay zeka
papa francis
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Papa Francis'in devasa bir beyaz mont giydiği fotoğraf, Reddit ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım aldı. Genellikle doğru zannedilen bu görsel, yapay zeka görsel tasarım uygulaması Midjourney ile tasarlandı. Papa'nın montlu fotoğrafının dışında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklandığına ilişkin görüntüler de aynı uygulamayla tasarlanıp sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Sahte Papa fotoğrafını, Georgetown'da profesör olan Don Moynihan tarafından da gerçek zannedildi. Profesör, fotoğrafı “Papa bir moda ikonu. Damlaya saygı gösterin" ifadelerini kullandı.OpenAI'nin DALL-E ve Stable Diffusion özelliklerini de içeren bu yapay zeka görüntü oluşturucuları, uygulama üzerinden yazılı olarak verilen talimatlarla ultra gerçekçi görseller hazırlayabiliyor. Bu görseller yapay zeka ürünü olduğu için, herhangi bir telif hakkına da takılmıyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan bu sistem, henüz birkaç ay önce kullanıcılara açıldı. Ancak açılışından bu yana sayısız sahte fotoğraf internet ortamında dolaşıma girmiş durumda.
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midjourney, yapay zeka, papa francis
midjourney, yapay zeka, papa francis
Papa Francis'in montlu fotoğrafı yapay zeka eseri çıktı
16:00 27.03.2023 (güncellendi: 16:07 27.03.2023) Abone ol
Papa Francis'in beyaz bir mont giydiği fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve gerçek zannedildi. Ancak görsel, yapay zekayla görsel tasarım uygulaması olan Midjourney ile tasarlandı.
Papa Francis'in devasa bir beyaz mont giydiği fotoğraf, Reddit ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım aldı. Genellikle doğru zannedilen bu görsel, yapay zeka görsel tasarım uygulaması Midjourney ile tasarlandı.
Papa'nın montlu fotoğrafının dışında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklandığına ilişkin görüntüler de aynı uygulamayla tasarlanıp sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.
Sahte Papa fotoğrafını, Georgetown'da profesör olan Don Moynihan tarafından da gerçek zannedildi. Profesör, fotoğrafı “Papa bir moda ikonu. Damlaya saygı gösterin" ifadelerini kullandı.
OpenAI'nin DALL-E ve Stable Diffusion özelliklerini de içeren bu yapay zeka görüntü oluşturucuları, uygulama üzerinden yazılı olarak verilen talimatlarla ultra gerçekçi görseller hazırlayabiliyor. Bu görseller yapay zeka ürünü olduğu için, herhangi bir telif hakkına da takılmıyor.
Yapay zeka tarafından oluşturulan bu sistem, henüz birkaç ay önce kullanıcılara açıldı. Ancak açılışından bu yana sayısız sahte fotoğraf internet ortamında dolaşıma girmiş durumda.