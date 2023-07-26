https://sputniknews.com.tr/20230726/alman-politikaci-horstel-abd-bati-medyasina-ukraynadaki-asiri-milliyetcileri-anlatmayi-yasakliyor-1074021062.html

Alman politikacı Hörstel: ABD, Batı medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri anlatmayı yasaklıyor

Alman politikacı Hörstel: ABD, Batı medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri anlatmayı yasaklıyor

Alman politikacı ve gazetecisi Christoph Hörstel, Beyaz Saray’ın Avrupa medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçilerden bahsetmeyi yasakladığını belirtti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T17:17+0300

2023-07-26T17:17+0300

2023-07-26T17:17+0300

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Hörstel, YouTube’daki Flavio von Witzleben kanalına açıklamasında, “2014’te, Ukrayna’daki aşırı milliyetçiler hakkında güzel röportajlarımız vardı, ama bugün yok. Bu elbette vahim bir durum” ifadesini kullandı.Bu fenomeni, ABD’li yetkililerin 'ilgili emri' ile açıklayan Alman politikacı, bu tür talimatların “kağıt üzerinde” olmadığını, sadece telefon veya kişisel görüşme sırasında verildiğini anlattı.Hörstel, “Burada bir şey oluyorsa bu, birilerin bir konuda anlaşmaya vardığı ve ön koşulların olduğu anlamına gelir” diye ekledi.

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