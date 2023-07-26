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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230726/alman-politikaci-horstel-abd-bati-medyasina-ukraynadaki-asiri-milliyetcileri-anlatmayi-yasakliyor-1074021062.html
Alman politikacı Hörstel: ABD, Batı medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri anlatmayı yasaklıyor
Alman politikacı Hörstel: ABD, Batı medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri anlatmayı yasaklıyor
Alman politikacı ve gazetecisi Christoph Hörstel, Beyaz Saray’ın Avrupa medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçilerden bahsetmeyi yasakladığını belirtti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T17:17+0300
2023-07-26T17:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
aşırı sağcı
milliyetçi
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batı medyası
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Hörstel, YouTube’daki Flavio von Witzleben kanalına açıklamasında, “2014’te, Ukrayna’daki aşırı milliyetçiler hakkında güzel röportajlarımız vardı, ama bugün yok. Bu elbette vahim bir durum” ifadesini kullandı.Bu fenomeni, ABD’li yetkililerin 'ilgili emri' ile açıklayan Alman politikacı, bu tür talimatların “kağıt üzerinde” olmadığını, sadece telefon veya kişisel görüşme sırasında verildiğini anlattı.Hörstel, “Burada bir şey oluyorsa bu, birilerin bir konuda anlaşmaya vardığı ve ön koşulların olduğu anlamına gelir” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/abd-basini-bati-ukraynali-pilotlarin-f-16-egitimi-konusunda-henuz-mutabakat-saglayamadi-1074019205.html
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ukrayna, aşırı sağcı, milliyetçi, avrupa, batı, medya, batı medyası
ukrayna, aşırı sağcı, milliyetçi, avrupa, batı, medya, batı medyası

Alman politikacı Hörstel: ABD, Batı medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri anlatmayı yasaklıyor

17:17 26.07.2023
© AFP 2023Azov Taburu
Azov Taburu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023
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Alman politikacı ve gazetecisi Christoph Hörstel, Beyaz Saray’ın Avrupa medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçilerden bahsetmeyi yasakladığını belirtti.
Hörstel, YouTube’daki Flavio von Witzleben kanalına açıklamasında, “2014’te, Ukrayna’daki aşırı milliyetçiler hakkında güzel röportajlarımız vardı, ama bugün yok. Bu elbette vahim bir durum” ifadesini kullandı.
Bu fenomeni, ABD’li yetkililerin 'ilgili emri' ile açıklayan Alman politikacı, bu tür talimatların “kağıt üzerinde” olmadığını, sadece telefon veya kişisel görüşme sırasında verildiğini anlattı.
Hörstel, “Burada bir şey oluyorsa bu, birilerin bir konuda anlaşmaya vardığı ve ön koşulların olduğu anlamına gelir” diye ekledi.
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
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