https://sputniknews.com.tr/20230726/alman-politikaci-horstel-abd-bati-medyasina-ukraynadaki-asiri-milliyetcileri-anlatmayi-yasakliyor-1074021062.html
Alman politikacı Hörstel: ABD, Batı medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri anlatmayı yasaklıyor
Alman politikacı Hörstel: ABD, Batı medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri anlatmayı yasaklıyor
Alman politikacı ve gazetecisi Christoph Hörstel, Beyaz Saray’ın Avrupa medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçilerden bahsetmeyi yasakladığını belirtti. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T17:17+0300
2023-07-26T17:17+0300
2023-07-26T17:17+0300
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milliyetçi
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Hörstel, YouTube’daki Flavio von Witzleben kanalına açıklamasında, “2014’te, Ukrayna’daki aşırı milliyetçiler hakkında güzel röportajlarımız vardı, ama bugün yok. Bu elbette vahim bir durum” ifadesini kullandı.Bu fenomeni, ABD’li yetkililerin 'ilgili emri' ile açıklayan Alman politikacı, bu tür talimatların “kağıt üzerinde” olmadığını, sadece telefon veya kişisel görüşme sırasında verildiğini anlattı.Hörstel, “Burada bir şey oluyorsa bu, birilerin bir konuda anlaşmaya vardığı ve ön koşulların olduğu anlamına gelir” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/abd-basini-bati-ukraynali-pilotlarin-f-16-egitimi-konusunda-henuz-mutabakat-saglayamadi-1074019205.html
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ukrayna, aşırı sağcı, milliyetçi, avrupa, batı, medya, batı medyası
ukrayna, aşırı sağcı, milliyetçi, avrupa, batı, medya, batı medyası
Alman politikacı Hörstel: ABD, Batı medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri anlatmayı yasaklıyor
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Alman politikacı ve gazetecisi Christoph Hörstel, Beyaz Saray’ın Avrupa medyasına Ukrayna’daki aşırı milliyetçilerden bahsetmeyi yasakladığını belirtti.
Hörstel
, YouTube’daki Flavio von Witzleben
kanalına açıklamasında
, “2014’te, Ukrayna’daki aşırı milliyetçiler hakkında güzel röportajlarımız vardı, ama bugün yok. Bu elbette vahim bir durum”
ifadesini kullandı.
Bu fenomeni, ABD’li yetkililerin 'ilgili emri' ile açıklayan Alman politikacı, bu tür talimatların “kağıt üzerinde” olmadığını, sadece telefon veya kişisel görüşme sırasında verildiğini anlattı.
Hörstel, “Burada bir şey oluyorsa bu, birilerin bir konuda anlaşmaya vardığı ve ön koşulların olduğu anlamına gelir” diye ekledi.