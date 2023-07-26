ABD basını: Batı, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi konusunda henüz mutabakat sağlayamadı
© AAABD - Ukrayna - bayrak
© AA
ABD ve müttefiklerinin Ukraynalı savaş pilotlarına F-16 ilgili eğitim verilmesi konusunda nihai mutabakat sağlamayı henüz başaramadığı ve bundan dolayı uçakların Kiev'e sevkiyatının bekletildiği belirtildi.
Politico'nun Washington'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukraynalı pilotların Kiev'e vaat edilen F-16'larda eğitime başlayabilmesi için Batılı müttefiklerin bununla ilgili eğitim planı üzerinde mutabakat sağlaması gerekiyor.
ABD yönetimi gerekli eğitim materyallerinin iletilmesini onaylamadığı sürece Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine başlanamayacağını yazan Politico, 11 ülkenin yer aldığı koalisyonda hiçbir üyenin program için uçak temin etme taahhüdünde bulunmaktan kaçındığına dikkat çekti.
Ukraynalı pilotların başta F-16 olmak üzere Amerikan uçakları simülasyonları ile uçuş yapacağı, ABD ordusunca hava muharebe taktikleri konusunda değerlendirmelere tabi tutulacakları ifade ediliyor.
İlkbaharda az sayıda Ukraynalı pilotun simülatörler üzerinde F-16 eğitimine başladığı belirtilmişti. Ancak Ukraynalı pilotların 2024 ilkbaharına kadar gerçek F-16'larda uçmaya başlamasının pek muhtemel olduğu belirtiliyor.
ABD yönetimi gerekli eğitim materyallerinin iletilmesini onaylamadığı sürece Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine başlanamayacağını yazan Politico, 11 ülkenin yer aldığı koalisyonda hiçbir üyenin program için uçak temin etme taahhüdünde bulunmaktan kaçındığına dikkat çekti.
Ukraynalı pilotların başta F-16 olmak üzere Amerikan uçakları simülasyonları ile uçuş yapacağı, ABD ordusunca hava muharebe taktikleri konusunda değerlendirmelere tabi tutulacakları ifade ediliyor.
İlkbaharda az sayıda Ukraynalı pilotun simülatörler üzerinde F-16 eğitimine başladığı belirtilmişti. Ancak Ukraynalı pilotların 2024 ilkbaharına kadar gerçek F-16'larda uçmaya başlamasının pek muhtemel olduğu belirtiliyor.