https://sputniknews.com.tr/20230726/abd-basini-bati-ukraynali-pilotlarin-f-16-egitimi-konusunda-henuz-mutabakat-saglayamadi-1074019205.html

ABD basını: Batı, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi konusunda henüz mutabakat sağlayamadı

ABD basını: Batı, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi konusunda henüz mutabakat sağlayamadı

ABD ve müttefiklerinin Ukraynalı savaş pilotlarına F-16 ilgili eğitim verilmesi konusunda nihai mutabakat sağlamayı henüz başaramadığı ve bundan dolayı... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T16:27+0300

2023-07-26T16:27+0300

2023-07-26T16:27+0300

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Politico'nun Washington'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukraynalı pilotların Kiev'e vaat edilen F-16'larda eğitime başlayabilmesi için Batılı müttefiklerin bununla ilgili eğitim planı üzerinde mutabakat sağlaması gerekiyor.ABD yönetimi gerekli eğitim materyallerinin iletilmesini onaylamadığı sürece Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine başlanamayacağını yazan Politico, 11 ülkenin yer aldığı koalisyonda hiçbir üyenin program için uçak temin etme taahhüdünde bulunmaktan kaçındığına dikkat çekti.Ukraynalı pilotların başta F-16 olmak üzere Amerikan uçakları simülasyonları ile uçuş yapacağı, ABD ordusunca hava muharebe taktikleri konusunda değerlendirmelere tabi tutulacakları ifade ediliyor.İlkbaharda az sayıda Ukraynalı pilotun simülatörler üzerinde F-16 eğitimine başladığı belirtilmişti. Ancak Ukraynalı pilotların 2024 ilkbaharına kadar gerçek F-16'larda uçmaya başlamasının pek muhtemel olduğu belirtiliyor.

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