https://sputniknews.com.tr/20230726/ali-erbasin-kizinin-euro-paylasimi-gundem-oldu-hic-sesini-cikarma-1073996617.html
Ali Erbaş’ın kızının 'euro' paylaşımı gündem oldu: 'Hiç sesini çıkarma'
Ali Erbaş’ın kızının 'euro' paylaşımı gündem oldu: 'Hiç sesini çıkarma'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Feyza Erbaş'ın, euro'nun 30 TL'ye çıkması sebebiyle çocuklarıyla yurt dışına çıkamadığına ilişkin yaptığı paylaşım... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T11:20+0300
2023-07-26T11:20+0300
2023-07-26T11:21+0300
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru arttığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığını paylaştı. Erbaş, bugüne kadar 8 yaşındaki kızının 13, 5 yaşındaki oğlunun ise 2 ülkeyi ziyaret ettiğini açıkladı.Sözcü'nün haberine göre, Bodrum'a tatile giderken sosyal medyadan 3 çocuğunun havalimanındaki fotoğrafını paylaşan Erbaş, büyük oğlu için “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti” dedi.'Hiç sesini çıkarma'Erbaş, hiç yurt dışına götüremediği 3 yaşındaki en küçük oğluna hitaben fotoğrafa şu notu düştü: “Fasulyecim, yüro (euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.”Erbaş'ın söz konusu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230517/diyanet-isleri-baskani-erbasa-hakaret-iddiasi-davasinda-karar-cikti-1071212896.html
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ali erbaş, bodrum, euro, tatil
ali erbaş, bodrum, euro, tatil
Ali Erbaş’ın kızının 'euro' paylaşımı gündem oldu: 'Hiç sesini çıkarma'
11:20 26.07.2023 (güncellendi: 11:21 26.07.2023) Abone ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Feyza Erbaş'ın, euro'nun 30 TL'ye çıkması sebebiyle çocuklarıyla yurt dışına çıkamadığına ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru arttığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığını paylaştı. Erbaş, bugüne kadar 8 yaşındaki kızının 13, 5 yaşındaki oğlunun ise 2 ülkeyi ziyaret ettiğini açıkladı.
Sözcü'nün haberine göre, Bodrum'a tatile giderken sosyal medyadan 3 çocuğunun havalimanındaki fotoğrafını paylaşan Erbaş, büyük oğlu için “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti” dedi.
'Hiç sesini çıkarma'
Erbaş, hiç yurt dışına götüremediği 3 yaşındaki en küçük oğluna hitaben fotoğrafa şu notu düştü:
“Fasulyecim, yüro (euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.”
Erbaş'ın söz konusu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.