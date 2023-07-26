https://sputniknews.com.tr/20230726/ali-erbasin-kizinin-euro-paylasimi-gundem-oldu-hic-sesini-cikarma-1073996617.html

Ali Erbaş’ın kızının 'euro' paylaşımı gündem oldu: 'Hiç sesini çıkarma'

Ali Erbaş’ın kızının 'euro' paylaşımı gündem oldu: 'Hiç sesini çıkarma'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Feyza Erbaş'ın, euro'nun 30 TL'ye çıkması sebebiyle çocuklarıyla yurt dışına çıkamadığına ilişkin yaptığı paylaşım... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T11:20+0300

2023-07-26T11:20+0300

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türkiye

ali erbaş

bodrum

euro

tatil

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İngilizce öğretmeni olan kızı Feyza Erbaş, döviz kuru arttığı için çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkamadığını paylaştı. Erbaş, bugüne kadar 8 yaşındaki kızının 13, 5 yaşındaki oğlunun ise 2 ülkeyi ziyaret ettiğini açıkladı.Sözcü'nün haberine göre, Bodrum'a tatile giderken sosyal medyadan 3 çocuğunun havalimanındaki fotoğrafını paylaşan Erbaş, büyük oğlu için “Bu çocuk pandemiye denk geldi sadece 2 ülkeye gitti” dedi.'Hiç sesini çıkarma'Erbaş, hiç yurt dışına götüremediği 3 yaşındaki en küçük oğluna hitaben fotoğrafa şu notu düştü: “Fasulyecim, yüro (euro) 30 TL maalesef, cennet vatanımızda nereleri görebilirsen artık. Hiç sesini çıkarma.”Erbaş'ın söz konusu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230517/diyanet-isleri-baskani-erbasa-hakaret-iddiasi-davasinda-karar-cikti-1071212896.html

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