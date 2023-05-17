https://sputniknews.com.tr/20230517/diyanet-isleri-baskani-erbasa-hakaret-iddiasi-davasinda-karar-cikti-1071212896.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret iddiası davasında karar çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret iddiası davasında karar çıktı

TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T13:28+0300

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türkiye

ali erbaş

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi.TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin, Ali Erbaş’ın ‘cinsel yönelim’ ile ilgili hutbesine karşı yaptıkları açıklama nedeniyle yargılandıkları davanın karar duruşması, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

türkiye

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ali erbaş