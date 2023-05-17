https://sputniknews.com.tr/20230517/diyanet-isleri-baskani-erbasa-hakaret-iddiasi-davasinda-karar-cikti-1071212896.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret iddiası davasında karar çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret iddiası davasında karar çıktı
TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T13:28+0300
2023-05-17T13:28+0300
2023-05-17T13:32+0300
türkiye
ali erbaş
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi.TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin, Ali Erbaş’ın ‘cinsel yönelim’ ile ilgili hutbesine karşı yaptıkları açıklama nedeniyle yargılandıkları davanın karar duruşması, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi.
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ali erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret iddiası davasında karar çıktı
13:28 17.05.2023 (güncellendi: 13:32 17.05.2023) Abone ol
TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi.
TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin, Ali Erbaş’ın ‘cinsel yönelim’ ile ilgili hutbesine karşı yaptıkları açıklama nedeniyle yargılandıkları davanın karar duruşması, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi.