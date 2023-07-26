Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem riski' uyarısı: Tek tek saydı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve kira davalarında yeni dönem!
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230726/ahmet-ercandan-yeni-deprem-riski-uyarisi-tek-tek-saydi-1073994640.html
Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem riski' uyarısı: Tek tek saydı
Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem riski' uyarısı: Tek tek saydı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, katıldığı bir canlı yayında, yeni deprem riski bulunan bölgeleri anlattı. Ercan, "Son 5 yıldır Doğu Anadolu kırığının deprem açısından... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T10:41+0300
2023-07-26T10:41+0300
türkiye
deprem
ahmet ercan
adana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067622095_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1102321baa65179a4b86a5e9340844e0.jpg
Adana'da dün Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı sorusunu gündeme getirdi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, katıldığı TELE1 canlı yayınında, "Nerelerde yeni deprem riski var?" sorusuna yanıt verdi. Ercan, "Türkiye'deki depremlerin yüzde 52'si Kuzey Anadolu kırığı üzerinde. Yüzde 33'ü Batı Anadolu'da, yüzde 13'ü de Doğu Anadolu kırığı üzerinde oluşuyor. Son 5 yıldır Doğu Anadolu kırığının deprem açısından çok etkinleştiğini gördük" dedi.Ercan ifadelerini şöyle sürdürdü:"Orta Doğu Anadolu'yla ilgili söyleyebileceğim; Pazarcık'la Gaziantep'in Batısı ve Kilis'in Batısı ve oradan da Hatay-Suriye sınırından Ölü Deniz kırığı aday bölgedir. Bunun dışında Bingöl tarafları Muş Varto, Hakkari, Kars ile Erzurum arası, Erzincan, Amasya-Merzifon, Sakarya Çukuru ile Kocaeli arası, Yenice-Gönen, Ege Bölgesi'nde Balıkesir, Ayvalık kesimi yine Batı Anadolu'da Denizli- Aydın arasında Bodrum ve Marmaris yani Ege Adaları'nın bulunduğu kesimler deprem açısından çekinceli."
https://sputniknews.com.tr/20230725/adanadaki-deprem-sonrasi-sozbilir-2-fayi-isaret-ederek-uyardi-72-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1073954275.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067622095_550:0:3279:2047_1920x0_80_0_0_87b90224efe68e87a42d85bf3f0176a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, ahmet ercan, adana
deprem, ahmet ercan, adana

Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem riski' uyarısı: Tek tek saydı

10:41 26.07.2023
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Prof. Dr. Ahmet Ercan, katıldığı bir canlı yayında, yeni deprem riski bulunan bölgeleri anlattı. Ercan, "Son 5 yıldır Doğu Anadolu kırığının deprem açısından çok etkinleştiğini gördük" dedi.
Adana'da dün Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı sorusunu gündeme getirdi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, katıldığı TELE1 canlı yayınında, "Nerelerde yeni deprem riski var?" sorusuna yanıt verdi. Ercan, "Türkiye'deki depremlerin yüzde 52'si Kuzey Anadolu kırığı üzerinde. Yüzde 33'ü Batı Anadolu'da, yüzde 13'ü de Doğu Anadolu kırığı üzerinde oluşuyor. Son 5 yıldır Doğu Anadolu kırığının deprem açısından çok etkinleştiğini gördük" dedi.
Ercan ifadelerini şöyle sürdürdü:
"Orta Doğu Anadolu'yla ilgili söyleyebileceğim; Pazarcık'la Gaziantep'in Batısı ve Kilis'in Batısı ve oradan da Hatay-Suriye sınırından Ölü Deniz kırığı aday bölgedir. Bunun dışında Bingöl tarafları Muş Varto, Hakkari, Kars ile Erzurum arası, Erzincan, Amasya-Merzifon, Sakarya Çukuru ile Kocaeli arası, Yenice-Gönen, Ege Bölgesi'nde Balıkesir, Ayvalık kesimi yine Batı Anadolu'da Denizli- Aydın arasında Bodrum ve Marmaris yani Ege Adaları'nın bulunduğu kesimler deprem açısından çekinceli."
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
TÜRKİYE
Adana'daki deprem sonrası Sözbilir, 2 fayı işaret ederek uyardı: 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir
Dün, 12:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала