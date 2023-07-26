https://sputniknews.com.tr/20230726/ahmet-ercandan-yeni-deprem-riski-uyarisi-tek-tek-saydi-1073994640.html
Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem riski' uyarısı: Tek tek saydı
Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem riski' uyarısı: Tek tek saydı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, katıldığı bir canlı yayında, yeni deprem riski bulunan bölgeleri anlattı. Ercan, "Son 5 yıldır Doğu Anadolu kırığının deprem açısından... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T10:41+0300
2023-07-26T10:41+0300
2023-07-26T10:41+0300
türkiye
deprem
ahmet ercan
adana
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Adana'da dün Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı sorusunu gündeme getirdi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, katıldığı TELE1 canlı yayınında, "Nerelerde yeni deprem riski var?" sorusuna yanıt verdi. Ercan, "Türkiye'deki depremlerin yüzde 52'si Kuzey Anadolu kırığı üzerinde. Yüzde 33'ü Batı Anadolu'da, yüzde 13'ü de Doğu Anadolu kırığı üzerinde oluşuyor. Son 5 yıldır Doğu Anadolu kırığının deprem açısından çok etkinleştiğini gördük" dedi.Ercan ifadelerini şöyle sürdürdü:"Orta Doğu Anadolu'yla ilgili söyleyebileceğim; Pazarcık'la Gaziantep'in Batısı ve Kilis'in Batısı ve oradan da Hatay-Suriye sınırından Ölü Deniz kırığı aday bölgedir. Bunun dışında Bingöl tarafları Muş Varto, Hakkari, Kars ile Erzurum arası, Erzincan, Amasya-Merzifon, Sakarya Çukuru ile Kocaeli arası, Yenice-Gönen, Ege Bölgesi'nde Balıkesir, Ayvalık kesimi yine Batı Anadolu'da Denizli- Aydın arasında Bodrum ve Marmaris yani Ege Adaları'nın bulunduğu kesimler deprem açısından çekinceli."
https://sputniknews.com.tr/20230725/adanadaki-deprem-sonrasi-sozbilir-2-fayi-isaret-ederek-uyardi-72-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1073954275.html
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deprem, ahmet ercan, adana
deprem, ahmet ercan, adana
Ahmet Ercan'dan 'yeni deprem riski' uyarısı: Tek tek saydı
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, katıldığı bir canlı yayında, yeni deprem riski bulunan bölgeleri anlattı. Ercan, "Son 5 yıldır Doğu Anadolu kırığının deprem açısından çok etkinleştiğini gördük" dedi.
Adana'da dün Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı sorusunu gündeme getirdi.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, katıldığı TELE1 canlı yayınında, "Nerelerde yeni deprem riski var?" sorusuna yanıt verdi. Ercan, "Türkiye'deki depremlerin yüzde 52'si Kuzey Anadolu kırığı üzerinde. Yüzde 33'ü Batı Anadolu'da, yüzde 13'ü de Doğu Anadolu kırığı üzerinde oluşuyor. Son 5 yıldır Doğu Anadolu kırığının deprem açısından çok etkinleştiğini gördük" dedi.
Ercan ifadelerini şöyle sürdürdü:
"Orta Doğu Anadolu'yla ilgili söyleyebileceğim; Pazarcık'la Gaziantep'in Batısı ve Kilis'in Batısı ve oradan da Hatay-Suriye sınırından Ölü Deniz kırığı aday bölgedir. Bunun dışında Bingöl tarafları Muş Varto, Hakkari, Kars ile Erzurum arası, Erzincan, Amasya-Merzifon, Sakarya Çukuru ile Kocaeli arası, Yenice-Gönen, Ege Bölgesi'nde Balıkesir, Ayvalık kesimi yine Batı Anadolu'da Denizli- Aydın arasında Bodrum ve Marmaris yani Ege Adaları'nın bulunduğu kesimler deprem açısından çekinceli."