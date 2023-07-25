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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230725/adanadaki-deprem-sonrasi-sozbilir-2-fayi-isaret-ederek-uyardi-72-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1073954275.html
Adana'daki deprem sonrası Sözbilir, 2 fayı işaret ederek uyardı: 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir
Adana'daki deprem sonrası Sözbilir, 2 fayı işaret ederek uyardı: 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'nın Kozan ilçesi merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulundu. Savrun ile Saimbeyli faylarında bilimsel... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T12:46+0300
2023-07-25T12:48+0300
türkiye
adana
deprem
prof. dr. hasan sözbilir
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerde fay hatlarına ilişkin çalışma yürüten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugün saat 08.44'te Kozan merkez üslü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.6 Şubat'taki depremlerin ardından sayıları 15 bini aşan artçı şokların yaşandığını aktaran Sözbilir, bu sabah yaşanan depremin ise Savrun ile Saimbeyli fayının güney ucunda gerçekleştiğini kaydetti.'Deprem üretme potansiyeli 7.1 ve 7.2'Sözbilir, şunları ifade etti:"Depremin dış merkez lokasyonuna baktığımızda Savrun fayı ile Saimbeyli fayının güney ucunda gerçekleştiğini görüyoruz. Bu fayların maksimum deprem üretme potansiyeli 7.1 ve 7.2 olarak biliniyor. Fakat bu fayların deprem tehlike kaynakları açısından ne anlam ifade ettikleri konusunda henüz bilimsel bir çalışma bulunmuyor. Fayların kayma hızı, deprem tekrarlama periyotları, geçmişte hangi depremlerden sorumlu oldukları, son yıkıcı depremlerini ne zaman yaptıkları, dolayısıyla fayların geçmişi bilinmiyor.Faylar üzerinde hendek açılarak yapılan ve paleosismoloji adı verilen bilimsel çalışma henüz gerçekleştirilebilmiş değil. Bu nedenle Adana ve civarı için önemli bir sismik tehlike kaynağı oldukları söylenebilir. Bu kapsamda her 2 fay üzerinde gerekli olan çalışmaların bir an önce yapılması ve yakın gelecekte 7 civarında bir deprem üretmeleri durumunda can ve mal kaybı açısından ne tür riskler taşıyacağının önceden bilinmesi ve buna göre Adana ve yakın civarındaki yerleşimlerde önlem alınması hayati derecede önem taşımaktadır."
https://sputniknews.com.tr/20230725/afad-duyurdu-adanada-55-buyuklugunde-deprem-1073940516.html
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adana, deprem, prof. dr. hasan sözbilir
adana, deprem, prof. dr. hasan sözbilir

Adana'daki deprem sonrası Sözbilir, 2 fayı işaret ederek uyardı: 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir

12:46 25.07.2023 (güncellendi: 12:48 25.07.2023)
© AAHasan Sözbilir
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'nın Kozan ilçesi merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulundu. Savrun ile Saimbeyli faylarında bilimsel çalışma yapılması gerektiğini belirten Sözbilir, "Bu fayların maksimum deprem üretme potansiyeli 7.1 ve 7.2 olarak biliniyor" uyarısında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerde fay hatlarına ilişkin çalışma yürüten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugün saat 08.44'te Kozan merkez üslü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.
6 Şubat'taki depremlerin ardından sayıları 15 bini aşan artçı şokların yaşandığını aktaran Sözbilir, bu sabah yaşanan depremin ise Savrun ile Saimbeyli fayının güney ucunda gerçekleştiğini kaydetti.

'Deprem üretme potansiyeli 7.1 ve 7.2'

Sözbilir, şunları ifade etti:
"Depremin dış merkez lokasyonuna baktığımızda Savrun fayı ile Saimbeyli fayının güney ucunda gerçekleştiğini görüyoruz. Bu fayların maksimum deprem üretme potansiyeli 7.1 ve 7.2 olarak biliniyor. Fakat bu fayların deprem tehlike kaynakları açısından ne anlam ifade ettikleri konusunda henüz bilimsel bir çalışma bulunmuyor. Fayların kayma hızı, deprem tekrarlama periyotları, geçmişte hangi depremlerden sorumlu oldukları, son yıkıcı depremlerini ne zaman yaptıkları, dolayısıyla fayların geçmişi bilinmiyor.
Faylar üzerinde hendek açılarak yapılan ve paleosismoloji adı verilen bilimsel çalışma henüz gerçekleştirilebilmiş değil. Bu nedenle Adana ve civarı için önemli bir sismik tehlike kaynağı oldukları söylenebilir. Bu kapsamda her 2 fay üzerinde gerekli olan çalışmaların bir an önce yapılması ve yakın gelecekte 7 civarında bir deprem üretmeleri durumunda can ve mal kaybı açısından ne tür riskler taşıyacağının önceden bilinmesi ve buna göre Adana ve yakın civarındaki yerleşimlerde önlem alınması hayati derecede önem taşımaktadır."
Adana deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
TÜRKİYE
Adana'da 5.5 ve 4.4 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
08:52
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