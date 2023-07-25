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Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
AFAD, Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Benim kanaatim bu... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T08:52+0300
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türkiye
deprem
adana
afad
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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 11.27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremde Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada hasar meydana geldi.Bölgede daha büyük deprem bekleniyor mu?Prof. Dr. Okan Tüysüz, katıldığı NTV canlı yayınında deprem sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz beklenen bir deprem olduğunun altını çizerek, "Burada stres birikimi var. Bu tür depremler olağan. 5.5 orta büyüklükte bir deprem. Hasar yaratmadığını tahmin ediyorum. Savrun Fayı aşağı yukarı Çardak ilçesinden Kozan'a kadar uzanan ve çok sayıda kollardan oluşan bir fay sistemi. Bunun üzerinde bir gerilme birikimi vardı. Bunun bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bazı hocalar daha büyük bir deprem yaratabileceğini söylüyorlar. Benim kanaatim bu bölgede daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230721/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1073813334.html
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Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

08:52 25.07.2023 (güncellendi: 09:20 25.07.2023)
© AA / Fatih AzgınAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA / Fatih Azgın
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AFAD, Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Benim kanaatim bu bölgede daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde" dedi. Deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11.27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremde Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada hasar meydana geldi.

Bölgede daha büyük deprem bekleniyor mu?

Prof. Dr. Okan Tüysüz, katıldığı NTV canlı yayınında deprem sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz beklenen bir deprem olduğunun altını çizerek, "Burada stres birikimi var. Bu tür depremler olağan. 5.5 orta büyüklükte bir deprem. Hasar yaratmadığını tahmin ediyorum. Savrun Fayı aşağı yukarı Çardak ilçesinden Kozan'a kadar uzanan ve çok sayıda kollardan oluşan bir fay sistemi. Bunun üzerinde bir gerilme birikimi vardı. Bunun bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bazı hocalar daha büyük bir deprem yaratabileceğini söylüyorlar. Benim kanaatim bu bölgede daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde" dedi.
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