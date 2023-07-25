https://sputniknews.com.tr/20230725/afad-duyurdu-adanada-55-buyuklugunde-deprem-1073940516.html

Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Benim kanaatim bu... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T08:52+0300

2023-07-25T08:52+0300

2023-07-25T09:20+0300

türkiye

deprem

adana

afad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073941030_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_8c5df23979113d2d1bd791c8b44c1dac.jpg

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 11.27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Depremde Tufanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada hasar meydana geldi.Bölgede daha büyük deprem bekleniyor mu?Prof. Dr. Okan Tüysüz, katıldığı NTV canlı yayınında deprem sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tüysüz beklenen bir deprem olduğunun altını çizerek, "Burada stres birikimi var. Bu tür depremler olağan. 5.5 orta büyüklükte bir deprem. Hasar yaratmadığını tahmin ediyorum. Savrun Fayı aşağı yukarı Çardak ilçesinden Kozan'a kadar uzanan ve çok sayıda kollardan oluşan bir fay sistemi. Bunun üzerinde bir gerilme birikimi vardı. Bunun bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bazı hocalar daha büyük bir deprem yaratabileceğini söylüyorlar. Benim kanaatim bu bölgede daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230721/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1073813334.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana deprem, adana deprem son dakika, deprem, afad son depremler, kandilli son depremler