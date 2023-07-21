https://sputniknews.com.tr/20230721/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1073813334.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T14:42+0300
2023-07-21T14:42+0300
2023-07-21T14:42+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
afad
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.Saat 14.23'te gerçekleşen deprem, 5.55 kilometre derinlikte meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230721/kusadasindaki-deprem-sonrasi-ahmet-ercan-uyardi-orta-buyuklukte-deprem-olabilir-1073789146.html
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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 14.23'te gerçekleşen deprem, 5.55 kilometre derinlikte meydana geldi.