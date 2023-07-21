Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Erdoğan muhalefeti ne ile suçluyorsa, Amerikancılık, NATO'culuk, AB'cilik, hepsini yapmış oldu'
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Faiz kararı ve CHP kulisleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
TCMB'den miktarsal sıkılaşma mesajı
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve kızamık aşısı sorunları!
07:09
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Türkiye dış politikasında yeni kriterler neler?
09:10
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de sızdırılan zoom toplantısı krizi büyüyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Emoji kullanımının psikolojik sebepleri nelerdir?
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Erdoğan, Körfez turundan ne ile döndü?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230721/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1073813334.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T14:42+0300
2023-07-21T14:42+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1dd8a398623848db86c6921848ec563.jpg
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.Saat 14.23'te gerçekleşen deprem, 5.55 kilometre derinlikte meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230721/kusadasindaki-deprem-sonrasi-ahmet-ercan-uyardi-orta-buyuklukte-deprem-olabilir-1073789146.html
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_266238e9664f8cf16e7f6b84e15ebde8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, deprem, afad
kahramanmaraş, deprem, afad

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

14:42 21.07.2023
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AA
Abone olTelegram
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 14.23'te gerçekleşen deprem, 5.55 kilometre derinlikte meydana geldi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
TÜRKİYE
Kuşadası'ndaki deprem sonrası Ahmet Ercan uyardı: Orta büyüklükte deprem olabilir
06:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала