Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.



Saat 14.23'te gerçekleşen deprem, 5.55 kilometre derinlikte meydana geldi.