https://sputniknews.com.tr/20230726/abdulkadir-selvi-dolasima-soktular-diyerek-kulisi-paylasti-imamogluna-birakmamakta-kararlilar-1073989335.html
Abdulkadir Selvi 'dolaşıma soktular' diyerek kulisi paylaştı: İmamoğlu’na bırakmamakta kararlılar
Abdulkadir Selvi 'dolaşıma soktular' diyerek kulisi paylaştı: İmamoğlu’na bırakmamakta kararlılar
Abdulkadir Selvi yazısında, "Önceki gün Kılıçdaroğlu olmazsa Canan Kaftancıoğlu olur diye bir kulisi dolaşıma soktular" ifadelerine yer verdi. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T08:06+0300
2023-07-26T08:06+0300
2023-07-26T08:06+0300
politika
chp
canan kaftancıoğlu
ekrem imamoğlu
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Çevrimiçi toplantı tartışmaları gölgesinde CHP Parti Meclisi geçen günlerde bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki sızdırılan toplantı ise gündemdeki yerini koruyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP Kurultayı ertelenir mi Kılıçdaroğlu kazanır mı" başlıklı yazısında kulis bilgilerine yer verdi.Selvi yazısında, "Ekrem İmamoğlu’na karşı olan bir grup, Kılıçdaroğlu çekilse dahi CHP Genel Başkanlığı’nı İmamoğlu’na bırakmamakta kararlı. Önceki gün Kılıçdaroğlu olmazsa Canan Kaftancıoğlu olur diye bir kulisi dolaşıma soktular" ifadelerine yer verdi.Yazısının devamında Selvi şunları kaydetti:"Canan Kaftancıoğlu olamaz. Çünkü 4 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş siyasi yasağı var. Siyasi yasaklara karşı olmama rağmen gerçek bu.İkincisi, Canan Kaftancıoğlu Kurban Bayramı’nda CHP’nin önde gelen isimleriyle vedalaşmış. “İstanbul İl Kongresi’nden sonra ben yokum” demiş. Kaftancıoğlu başarılı bir il başkanıydı. CHP’nin geleceğinde yer almaya devam eder. CHP İstanbul İl Başkanlığı için en güçlü aday olarak Gürsel Tekin ismi önplana çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu da desteklerse neden olmasın?"
https://sputniknews.com.tr/20230726/zafer-partisinden-chp-ile-yapilan-protokole-iliskin-aciklama-1073983731.html
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chp, canan kaftancıoğlu, ekrem imamoğlu
chp, canan kaftancıoğlu, ekrem imamoğlu
Abdulkadir Selvi 'dolaşıma soktular' diyerek kulisi paylaştı: İmamoğlu’na bırakmamakta kararlılar
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Abdulkadir Selvi yazısında, "Önceki gün Kılıçdaroğlu olmazsa Canan Kaftancıoğlu olur diye bir kulisi dolaşıma soktular" ifadelerine yer verdi.
Çevrimiçi toplantı tartışmaları gölgesinde CHP Parti Meclisi geçen günlerde bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki sızdırılan toplantı ise gündemdeki yerini koruyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP Kurultayı ertelenir mi Kılıçdaroğlu kazanır mı" başlıklı yazısında kulis bilgilerine yer verdi.
Selvi yazısında, "Ekrem İmamoğlu’na karşı olan bir grup, Kılıçdaroğlu çekilse dahi CHP Genel Başkanlığı’nı İmamoğlu’na bırakmamakta kararlı. Önceki gün Kılıçdaroğlu olmazsa Canan Kaftancıoğlu olur diye bir kulisi dolaşıma soktular" ifadelerine yer verdi.
Yazısının devamında Selvi şunları kaydetti:
"Canan Kaftancıoğlu olamaz. Çünkü 4 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş siyasi yasağı var. Siyasi yasaklara karşı olmama rağmen gerçek bu.
İkincisi, Canan Kaftancıoğlu Kurban Bayramı’nda CHP’nin önde gelen isimleriyle vedalaşmış. “İstanbul İl Kongresi’nden sonra ben yokum” demiş. Kaftancıoğlu başarılı bir il başkanıydı. CHP’nin geleceğinde yer almaya devam eder. CHP İstanbul İl Başkanlığı için en güçlü aday olarak Gürsel Tekin ismi önplana çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu da desteklerse neden olmasın?"