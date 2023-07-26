Zafer Partisi'nden CHP ile yapılan protokole ilişkin açıklama

"Bu protokol, altılı masa olarak ifade edilen siyasi yapının protokolünde yer almayan 'Atatürk İlke ve Devrimleri', 'Terörle Etkin Mücadele' ve 'Ulus Devlet-Üniter Devlet' vurguları ile Türk siyasetinde bir denge sağlamıştır. Halk nezdinde bir karşılığı olmayan ve kendi başına seçimlere girme cesareti gösteremeyen, Atatürk ve Cumhuriyet ile sorunlu siyasal İslamcı yapıların, terörle etkin mücadele, sığınmacı ve kaçakların ülkelerine gönderilmesi, laiklik ve milli devlet vurguları içeren bir protokolden rahatsız olmalarını anlamak güç değil.