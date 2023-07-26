https://sputniknews.com.tr/20230726/abdde-cumhuriyetcilerden-zuckerberge-tahkir-suclamasi--1074003409.html

ABD'de Cumhuriyetçilerden Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması

ABD'de Cumhuriyetçilerden Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması

ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Jordan, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i teknoloji şirketlerinin... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T12:27+0300

2023-07-26T12:27+0300

2023-07-26T12:27+0300

dünya

abd

meta

kongre

mark zuckerberg

tahkir davası

suçlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1c/1044374521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f01d6b311f6e408feb55f52a89d4abd4.jpg

ABD'de Cumhuriyetçi vekil Jim Jordan, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in muhafazakarlara yönelik sansür iddiasıyla komitenin başlattığı soruşturma kapsamında ilgili belgeleri kendilerine hala ulaştırmamasına ilişkin açıklama yaptı.Zuckerberg'in şubatta gönderilen resmi talebe 'kasıtlı olarak uymadığını' belirten Jordan, komitenin perşembe günü Zuckerberg'i 'Kongre'yi tahkir' ile suçlamak için bir oylama yapacağını aktardı.Söz konusu adımın, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu komiteden geçmesi bekleniyor. Buradan geçmesi durumunda, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda da oylama yapılması gerekiyor.Temsilciler Meclisi Zuckerberg'i 'itaatsizlikten' suçlu bulursa, hakkında bu suçla dava açılması için dosya Adalet Bakanlığına gidecek.Meta, Kongre'ye 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiklerini açıkladıÖte yandan Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, konuyla alakalı Meta’nın Temsilciler Meclisi’ne şubat ayından bu yana 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiğini açıkladı.Cumhuriyetçilerin ocakta Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanarak göreve başlamasının ardından, Jordan, aralarında Meta'nın da bulunduğu 5 büyük teknoloji şirketinin yöneticisine ifade ve belge talebi göndermişti.Jordan, seçim kampanyasında 'Big Tech' olarak nitelendirdiği sosyal medya şirketlerinin eylemlerini soruşturma sözü vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230710/twitter--threads-kavgasi-musk-zuckerberge-hakaret-etti-1073365033.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, meta, kongre, mark zuckerberg, tahkir davası, suçlama