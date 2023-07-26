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https://sputniknews.com.tr/20230726/abdde-cumhuriyetcilerden-zuckerberge-tahkir-suclamasi--1074003409.html
ABD'de Cumhuriyetçilerden Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
ABD'de Cumhuriyetçilerden Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Jordan, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i teknoloji şirketlerinin... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T12:27+0300
2023-07-26T12:27+0300
dünya
abd
meta
kongre
mark zuckerberg
tahkir davası
suçlama
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ABD'de Cumhuriyetçi vekil Jim Jordan, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in muhafazakarlara yönelik sansür iddiasıyla komitenin başlattığı soruşturma kapsamında ilgili belgeleri kendilerine hala ulaştırmamasına ilişkin açıklama yaptı.Zuckerberg'in şubatta gönderilen resmi talebe 'kasıtlı olarak uymadığını' belirten Jordan, komitenin perşembe günü Zuckerberg'i 'Kongre'yi tahkir' ile suçlamak için bir oylama yapacağını aktardı.Söz konusu adımın, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu komiteden geçmesi bekleniyor. Buradan geçmesi durumunda, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda da oylama yapılması gerekiyor.Temsilciler Meclisi Zuckerberg'i 'itaatsizlikten' suçlu bulursa, hakkında bu suçla dava açılması için dosya Adalet Bakanlığına gidecek.Meta, Kongre'ye 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiklerini açıkladıÖte yandan Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, konuyla alakalı Meta’nın Temsilciler Meclisi’ne şubat ayından bu yana 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiğini açıkladı.Cumhuriyetçilerin ocakta Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanarak göreve başlamasının ardından, Jordan, aralarında Meta'nın da bulunduğu 5 büyük teknoloji şirketinin yöneticisine ifade ve belge talebi göndermişti.Jordan, seçim kampanyasında 'Big Tech' olarak nitelendirdiği sosyal medya şirketlerinin eylemlerini soruşturma sözü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230710/twitter--threads-kavgasi-musk-zuckerberge-hakaret-etti-1073365033.html
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abd, meta, kongre, mark zuckerberg, tahkir davası, suçlama
abd, meta, kongre, mark zuckerberg, tahkir davası, suçlama

ABD'de Cumhuriyetçilerden Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması

12:27 26.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDMark Zuckerberg
Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Jim Jordan, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i teknoloji şirketlerinin muhafazakarlara yönelik sözde sansürüne ilişkin soruşturmada ilgili belgeleri kendilerine vermediği için 'Kongreyi tahkir' ile suçlamayı planlıyor.
ABD'de Cumhuriyetçi vekil Jim Jordan, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in muhafazakarlara yönelik sansür iddiasıyla komitenin başlattığı soruşturma kapsamında ilgili belgeleri kendilerine hala ulaştırmamasına ilişkin açıklama yaptı.
Zuckerberg'in şubatta gönderilen resmi talebe 'kasıtlı olarak uymadığını' belirten Jordan, komitenin perşembe günü Zuckerberg'i 'Kongre'yi tahkir' ile suçlamak için bir oylama yapacağını aktardı.
Söz konusu adımın, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu komiteden geçmesi bekleniyor. Buradan geçmesi durumunda, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda da oylama yapılması gerekiyor.
Temsilciler Meclisi Zuckerberg'i 'itaatsizlikten' suçlu bulursa, hakkında bu suçla dava açılması için dosya Adalet Bakanlığına gidecek.

Meta, Kongre'ye 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiklerini açıkladı

Öte yandan Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, konuyla alakalı Meta’nın Temsilciler Meclisi’ne şubat ayından bu yana 50 bin sayfadan fazla belge gönderdiğini açıkladı.
Cumhuriyetçilerin ocakta Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanarak göreve başlamasının ardından, Jordan, aralarında Meta'nın da bulunduğu 5 büyük teknoloji şirketinin yöneticisine ifade ve belge talebi göndermişti.
Jordan, seçim kampanyasında 'Big Tech' olarak nitelendirdiği sosyal medya şirketlerinin eylemlerini soruşturma sözü vermişti.
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