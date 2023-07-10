https://sputniknews.com.tr/20230710/twitter--threads-kavgasi-musk-zuckerberge-hakaret-etti-1073365033.html
Twitter- Threads kavgası: Musk, Zuckerberg'e hakaret etti
Twitter- Threads kavgası: Musk, Zuckerberg'e hakaret etti
İki teknoloji milyarderi Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü düellosu 'bel altına taşındı'; Musk, Zuckerberg için 'gavat' ifadesini kullandı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T11:13+0300
2023-07-10T11:13+0300
2023-07-10T11:19+0300
elon musk
mark zuckerberg
dünya
twitter
threads
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Twitter'ın sahibi Elon Musk, kısa süre önce kafes dövüşüne davet ettiği ve kendisininkine rakip bir sosyal medya platformu kurup Threads'i geçen hafta kullanıma açan Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e karşı söylemini çirkinleştirdi. Zuckerberg ile kıyaslandığı bir tweet'e yanıt veren Musk, milyarder rakibini 'gavat' olarak niteledi, ardından attığı diğer bir tweet'te de 'penis boyu yarıştırmayı' teklif etti. Twitter'ın normal kullanıcılar için tweet görüntüleme kotası getirmesinin ardından Twitter'a muadil bir platform olarak hizmete sunulan Threads ilk gününde 30 milyon kullanıcıya ulaştı. Ancak bu yeni muadilin Twitter'a çok benzemesine ilişkin Musk, Threads hakkında yaptığı paylaşımda “Rekabet iyidir, kopya çekmek ise değildir” dedi. Birkaç gün önce de Twitter'ın Meta'yı bu benzerlik nedeniyle dava etmeye hazırlandığı haberlere yansıdı.
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threads indir, threads instagram, threads hesabı, twitter, elon musk, mark zuckerberg
threads indir, threads instagram, threads hesabı, twitter, elon musk, mark zuckerberg
Twitter- Threads kavgası: Musk, Zuckerberg'e hakaret etti
11:13 10.07.2023 (güncellendi: 11:19 10.07.2023) Abone ol
İki teknoloji milyarderi Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü düellosu 'bel altına taşındı'; Musk, Zuckerberg için 'gavat' ifadesini kullandı.
Twitter'ın sahibi Elon Musk, kısa süre önce kafes dövüşüne davet ettiği ve kendisininkine rakip bir sosyal medya platformu kurup Threads'i geçen hafta kullanıma açan Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e karşı söylemini çirkinleştirdi.
Zuckerberg ile kıyaslandığı bir tweet'e yanıt veren Musk, milyarder rakibini 'gavat' olarak niteledi, ardından attığı diğer bir tweet'te de 'penis boyu yarıştırmayı' teklif etti.
Twitter'ın normal kullanıcılar için tweet görüntüleme kotası getirmesinin ardından Twitter'a muadil bir platform olarak hizmete sunulan Threads ilk gününde 30 milyon kullanıcıya ulaştı.
Ancak bu yeni muadilin Twitter'a çok benzemesine ilişkin Musk, Threads hakkında yaptığı paylaşımda “Rekabet iyidir, kopya çekmek ise değildir” dedi. Birkaç gün önce de Twitter'ın Meta'yı bu benzerlik nedeniyle dava etmeye hazırlandığı haberlere yansıdı.