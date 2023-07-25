https://sputniknews.com.tr/20230725/zaharovadan-abdye-savas-muhabirlerine-yonelik-saldiriyla-ilgili-aciklamalarindan-dolayi-elestiri-1073980486.html
Zaharova’dan ABD'ye, savaş muhabirlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarından dolayı eleştiri
Zaharova’dan ABD'ye, savaş muhabirlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarından dolayı eleştiri
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, gazetecilere yönelik saldırıları kınayıp aynı zamanda bunları gerçekleştirenlere sponsor olunamayacağını belirtti. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:35+0300
2023-07-25T22:35+0300
2023-07-25T22:35+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un gazetecilere yönelik her türlü saldırıları kınadığını söyleyen ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Temsilcisi Michael Carpenter’i bu açıklamasından dolayı eleştirdi.Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Zaharova, “Birincisi, ‘her türlü saldırının’ hem kurbanının hem de saldırganının adı vardır. Kurbanın adı Rostislav Juravlev’dir. Saldırganın adı Kiev rejimidir. ABD bu isimleri yüksek sesle söylemekten çekinmemelidir. İkincisi, aynı anda hem gazetecilere yönelik saldırıları kınayıp hem de bu saldırıları gerçekleştirenlere sponsor olunamaz” ifadelerini kullandı.Kendi kaynakları ile gerçekleştirilen eylemleri eleştiren ABD'nin tutumundaki tutarsızlığa dikkat çeken Zaharova, Amerikan tarafının Kiev’in terör faaliyetlerine doğrudan sponsorluk yaptığını hatırlattı.ABD’nin AGİT Temsilcisi Michael Carpenter, Washington’un gazetecilere yönelik her türlü saldırıları kınadığını belirtmişti.Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev, 22 Temmuz tarihinde Ukrayna ordusunun sivil araca düzenlediği bombardıman sonucu hayatını kaybetmişti.Saldırıda RIA Novosti foto muhabiri Konstantin Mihalçevskiy, İzvestiya gazetesinin muhabiri Roman Polşakov ve operatör Dmitriy Şilkov yaralı olarak kurtulmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu saldırıda misket bombası kullandığını duyurmuştu. Zaharova da daha önce, Kiev'e misket bombası verenler dahil olmak üzere Juravlev'in ölümünden sorumlu olanların cezalandırılacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230724/bmden-ria-novostinin-savas-muhabiri-juravlevin-olumune-yol-acan-saldiriya-elestiri-1073929607.html
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rusya, abd, mariya zaharova
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Zaharova’dan ABD'ye, savaş muhabirlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarından dolayı eleştiri
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, gazetecilere yönelik saldırıları kınayıp aynı zamanda bunları gerçekleştirenlere sponsor olunamayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un gazetecilere yönelik her türlü saldırıları kınadığını söyleyen ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Temsilcisi Michael Carpenter’i bu açıklamasından dolayı eleştirdi.
Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Zaharova, “Birincisi, ‘her türlü saldırının’ hem kurbanının hem de saldırganının adı vardır. Kurbanın adı Rostislav Juravlev’dir. Saldırganın adı Kiev rejimidir. ABD bu isimleri yüksek sesle söylemekten çekinmemelidir. İkincisi, aynı anda hem gazetecilere yönelik saldırıları kınayıp hem de bu saldırıları gerçekleştirenlere sponsor olunamaz” ifadelerini kullandı.
Kendi kaynakları ile gerçekleştirilen eylemleri eleştiren ABD'nin tutumundaki tutarsızlığa dikkat çeken Zaharova, Amerikan tarafının Kiev’in terör faaliyetlerine doğrudan sponsorluk yaptığını hatırlattı.
ABD’nin AGİT Temsilcisi Michael Carpenter, Washington’un gazetecilere yönelik her türlü saldırıları kınadığını belirtmişti.
Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev, 22 Temmuz tarihinde Ukrayna ordusunun sivil araca düzenlediği bombardıman sonucu hayatını kaybetmişti.
Saldırıda RIA Novosti foto muhabiri Konstantin Mihalçevskiy, İzvestiya gazetesinin muhabiri Roman Polşakov ve operatör Dmitriy Şilkov yaralı olarak kurtulmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu saldırıda misket bombası kullandığını duyurmuştu. Zaharova da daha önce, Kiev'e misket bombası verenler dahil olmak üzere Juravlev'in ölümünden sorumlu olanların cezalandırılacağını açıklamıştı.