https://sputniknews.com.tr/20230724/bmden-ria-novostinin-savas-muhabiri-juravlevin-olumune-yol-acan-saldiriya-elestiri-1073929607.html
BM’den RIA Novosti’nin savaş muhabiri Juravlev’in ölümüne yol açan saldırıya eleştiri
BM’den RIA Novosti’nin savaş muhabiri Juravlev’in ölümüne yol açan saldırıya eleştiri
Birleşmiş Milletler’in (BM) RIA Novosti haber ajansının savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in hayatını kaybettiği saldırıyı eleştirdiği açıklandı. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T22:28+0300
2023-07-24T22:28+0300
2023-07-24T22:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ria novosti
birleşmiş milletler (bm)
farhan haq
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BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında BM'nin RIA Novosti haber ajansının savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in hayatını kaybettiği saldırıyı eleştirdiğini ifade etti.Juravlev’in ölümü ve Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) muhabirinin Artyomovsk’un yakınlarında yaralanması olaylarını yorumlayan Haq, “Biz basın mensuplarına yönelik her türlü saldırıya karşıyız. Ve Stephane'nin (BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric) belirttiği gibi, geçen hafta bir Rus muhabirinin öldürüldüğü saldırıya karşı çıktık. Aynı şey bugünkü olay için de geçerli” diye konuştu.Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev, 22 Temmuz tarihinde Ukrayna ordusunun sivil araca düzenlediği bombardıman sonucu hayatını kaybetmişti.Saldırıda RIA Novosti foto muhabiri Konstantin Mihalçevskiy, İzvestiya gazetesinin muhabiri Roman Polşakov ve operatör Dmitriy Şilkov yaralı olarak kurtulmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu saldırıda misket bombası kullandığını duyurdu. Daha önce Kiev'in Amerikan misket bombalarını kullanmaya başlamasıyla ilgili endişelerini dile getiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisi, Rostislav Juravlev'in ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'e misket bombası verenler dahil olmak üzere Juravlev'in ölümünden sorumlu olanların cezalandırılacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230722/rusya-savunma-bakanligi-gazetecilere-yonelik-saldirida-misket-bombalari-kullanildi-1073842422.html
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rusya, ria novosti, birleşmiş milletler (bm), farhan haq
rusya, ria novosti, birleşmiş milletler (bm), farhan haq
BM’den RIA Novosti’nin savaş muhabiri Juravlev’in ölümüne yol açan saldırıya eleştiri
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Birleşmiş Milletler’in (BM) RIA Novosti haber ajansının savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in hayatını kaybettiği saldırıyı eleştirdiği açıklandı.
BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında BM'nin RIA Novosti haber ajansının savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in hayatını kaybettiği saldırıyı eleştirdiğini ifade etti.
Juravlev’in ölümü ve Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) muhabirinin Artyomovsk’un yakınlarında yaralanması olaylarını yorumlayan Haq, “Biz basın mensuplarına yönelik her türlü saldırıya karşıyız. Ve Stephane'nin (BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric) belirttiği gibi, geçen hafta bir Rus muhabirinin öldürüldüğü saldırıya karşı çıktık. Aynı şey bugünkü olay için de geçerli” diye konuştu.
Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev, 22 Temmuz tarihinde Ukrayna ordusunun sivil araca düzenlediği bombardıman sonucu hayatını kaybetmişti.
Saldırıda RIA Novosti foto muhabiri Konstantin Mihalçevskiy, İzvestiya gazetesinin muhabiri Roman Polşakov ve operatör Dmitriy Şilkov yaralı olarak kurtulmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu saldırıda misket bombası kullandığını duyurdu. Daha önce Kiev'in Amerikan misket bombalarını kullanmaya başlamasıyla ilgili endişelerini dile getiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisi, Rostislav Juravlev'in ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'e misket bombası verenler dahil olmak üzere Juravlev'in ölümünden sorumlu olanların cezalandırılacağını açıkladı.