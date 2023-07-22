Rusya Savunma Bakanlığı: Gazetecilere yönelik saldırıda misket bombaları kullanıldı
© Sputnik / РИА НовостиKonstantin Mihalçevskiy
© Sputnik / РИА Новости
Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekat bölgesinde görev yapan RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın bu saldırıda misket bombaları kullanıldığını duyurdu.
RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in Ukrayna güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. RIA Novosti foto muhabiri Konstantin Mihalçevskiy saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.
Ukrayna ordusunun açtığı ateşe bir grup gazetecinin maruz kaldığı, ilk belirlemelere göre İzvestiya gazetesi Roman Polşakov'un da 4 şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.
Ukrayna ordusunun açtığı ateşe bir grup gazetecinin maruz kaldığı, ilk belirlemelere göre İzvestiya gazetesi Roman Polşakov'un da 4 şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı: Gazetecilere yönelik saldırıda misket bombaları kullanıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun saat 12:00 sularında RIA Novosti ve İzvestiya muhabirlerinden oluşan gazeteci grubuna topçu ateşi açtığını belirtti.
Bakanlık, saldırının Rus gazetecilerin Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi'ndeki yerleşim yerlerine misket bombalarıyla düzenlediği topçu saldırılarıyla ilgili haber hazırladığı sırada yapıldığını ve bu saldırıda da misket bombaları kullanıldığını vurguladı.
Gazetecilerin hızlı şekilde bakanlığın bölgedeki sahra hastanelerine tahliye edildiğini kaydeden bakanlık, misket bombasının patlaması sonucu yaralanan Rostivlav Juravlev'in tahliye sırasında hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakanlık, diğer 3 gazetecinin sağlık durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını, gerekli tıbbi yardımın sunulduğunu ekledi.
Bakanlık, saldırının Rus gazetecilerin Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi'ndeki yerleşim yerlerine misket bombalarıyla düzenlediği topçu saldırılarıyla ilgili haber hazırladığı sırada yapıldığını ve bu saldırıda da misket bombaları kullanıldığını vurguladı.
Gazetecilerin hızlı şekilde bakanlığın bölgedeki sahra hastanelerine tahliye edildiğini kaydeden bakanlık, misket bombasının patlaması sonucu yaralanan Rostivlav Juravlev'in tahliye sırasında hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakanlık, diğer 3 gazetecinin sağlık durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını, gerekli tıbbi yardımın sunulduğunu ekledi.
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: En tehlikeli bölgelere ilk giden muhabirdi
Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, hayatını kaybeden Juravlev'i en deneyimli profesyonel olarak niteledi.
Juravlev'in en tehlikeli bölgelere ilk giden muhabir olduğunu, net ve önemli bilgiler aktardığını söyleyen Kiselev, Juravlev'in annesinin isteği üzerine Rus gazetecinin Yekaterinburg'da defnedileceğini belirtti.
Juravlev'in en tehlikeli bölgelere ilk giden muhabir olduğunu, net ve önemli bilgiler aktardığını söyleyen Kiselev, Juravlev'in annesinin isteği üzerine Rus gazetecinin Yekaterinburg'da defnedileceğini belirtti.