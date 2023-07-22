https://sputniknews.com.tr/20230722/rusya-savunma-bakanligi-gazetecilere-yonelik-saldirida-misket-bombalari-kullanildi-1073842422.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Gazetecilere yönelik saldırıda misket bombaları kullanıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Gazetecilere yönelik saldırıda misket bombaları kullanıldı

Rusya'nın Donbass ve Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekat bölgesinde görev yapan RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev hayatını kaybetti. Rusya... 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T15:42+0300

2023-07-22T15:42+0300

2023-07-22T15:42+0300

donbass

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dmitriy kiselev

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RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in Ukrayna güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. RIA Novosti foto muhabiri Konstantin Mihalçevskiy saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.Ukrayna ordusunun açtığı ateşe bir grup gazetecinin maruz kaldığı, ilk belirlemelere göre İzvestiya gazetesi Roman Polşakov'un da 4 şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı: Gazetecilere yönelik saldırıda misket bombaları kullanıldıRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun saat 12:00 sularında RIA Novosti ve İzvestiya muhabirlerinden oluşan gazeteci grubuna topçu ateşi açtığını belirtti.Bakanlık, saldırının Rus gazetecilerin Ukrayna ordusunun Zaporojye Bölgesi'ndeki yerleşim yerlerine misket bombalarıyla düzenlediği topçu saldırılarıyla ilgili haber hazırladığı sırada yapıldığını ve bu saldırıda da misket bombaları kullanıldığını vurguladı.Gazetecilerin hızlı şekilde bakanlığın bölgedeki sahra hastanelerine tahliye edildiğini kaydeden bakanlık, misket bombasının patlaması sonucu yaralanan Rostivlav Juravlev'in tahliye sırasında hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakanlık, diğer 3 gazetecinin sağlık durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını, gerekli tıbbi yardımın sunulduğunu ekledi.Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev: En tehlikeli bölgelere ilk giden muhabirdiRossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, hayatını kaybeden Juravlev'i en deneyimli profesyonel olarak niteledi.Juravlev'in en tehlikeli bölgelere ilk giden muhabir olduğunu, net ve önemli bilgiler aktardığını söyleyen Kiselev, Juravlev'in annesinin isteği üzerine Rus gazetecinin Yekaterinburg'da defnedileceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230722/bm-ukraynanin-misket-bombalari-kullanmasi-endise-verici-1073838985.html

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donbass, dmitriy kiselev, misket bombası, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ölüm, gazeteci, basın, muhabir