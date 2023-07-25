https://sputniknews.com.tr/20230725/yunanistanda-yangin-sondurme-ucagi-dustu-1073962389.html
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Karisto bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan uçağın düştüğü bildirildi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T15:59+0300
2023-07-25T15:59+0300
2023-07-25T15:59+0300
dünya
avrupa
yunanistan
yangın
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uçak
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kaza
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan Canadair CL-215 tipi uçak, Karisto bölgesinde yer alan Platanistos köyü yakınlarında düştü.İçinde iki pilotunun bulunduğu uçağın Yunanistan'a ait olduğu ifade edildi.Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/ingiltere-yanginlar-nedeniyle-yunanistandaki-vatandaslarini-tahliye-calismalarini-hizlandiriyor-1073951954.html
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avrupa, yunanistan, yangın, yangın söndürme, uçak, düşüş, kaza
avrupa, yunanistan, yangın, yangın söndürme, uçak, düşüş, kaza
Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü
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Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Karisto bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılan uçağın düştüğü bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangın söndürme çalışmalarına katılan Canadair CL-215 tipi uçak, Karisto bölgesinde yer alan Platanistos köyü yakınlarında düştü.
İçinde iki pilotunun bulunduğu uçağın Yunanistan'a ait olduğu ifade edildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.