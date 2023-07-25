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https://sputniknews.com.tr/20230725/ingiltere-yanginlar-nedeniyle-yunanistandaki-vatandaslarini-tahliye-calismalarini-hizlandiriyor-1073951954.html
İngiltere, yangınlar nedeniyle Yunanistan'daki vatandaşlarını tahliye çalışmalarını hızlandırıyor
İngiltere, yangınlar nedeniyle Yunanistan'daki vatandaşlarını tahliye çalışmalarını hızlandırıyor
İngiltere'de hava yolu şirketleri, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle Rodos ve Korfu adalarındaki binlerce İngiliz turisti bölgeden çıkarmak için tahliye... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T12:23+0300
2023-07-25T12:23+0300
dünya
yunanistan
ingiltere
vatandaş
avrupa
yangın
yangın söndürme
orman yangını
tahliye
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Yunanistan'ın Rodos Adası ve Korfu Adası'ndaki orman yangınları sürerken, burada tatil yapan binlerce İngiliz turist acil dönüş uçuşlarıyla ülkesine geri döndü.İngiltere vatandaşlarını taşıyan uçaklar dün gün boyunca Gatwick, Heathrow, Stansted, Birmingham ve Bristol'deki havaalanlarına iniş yaparken, bugün daha fazla uçuşun düzenlenmesi bekleniyor.Yangınlar nedeniyle bölgede mahsur kalan İngiliz turistleri tahliye etmek için bazı hava yolu şirketleri ticari uçuşları iptal ederken, İngiltere Dışişleri Bakanlığının vatandaşlara yönelik seyahat uyarılarına rağmen Rodos'a uçuşlar da devam ediyor. İngiltere'deki havaalanlarından Rodos'a dün 26 uçuş gerçekleştirildi.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, tatilcilere tur operatörleriyle temas halinde kalmaları çağrısında bulundu.Rodos Adası'nda yaklaşık 10 bin İngiliz vatandaşının olduğu tahmin ediliyor.Yunanistan'da şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonuRodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, 23 Temmuz gecesi 19 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti. Yunanistan İklim Bakanlığından yapılan açıklamada, bunun 'ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu' olduğu belirtilmişti.Yetkililer, Orta ve Güney Yunanistan'ın tüm doğu kesiminde, Eğriboz ve Rodos adalarında yangın çıkma riskini en yüksek kategori olan 5'e çıkarmıştı.Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya ulaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230724/rodostan-sonra-yunanistanin-korfu-adasinda-da-orman-yangini-1073903549.html
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yunanistan, ingiltere, vatandaş, avrupa, yangın, yangın söndürme, orman yangını, tahliye
yunanistan, ingiltere, vatandaş, avrupa, yangın, yangın söndürme, orman yangını, tahliye

İngiltere, yangınlar nedeniyle Yunanistan'daki vatandaşlarını tahliye çalışmalarını hızlandırıyor

12:23 25.07.2023
© İHA / DIMITRIS ALEXOUDISYunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı
Yunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA / DIMITRIS ALEXOUDIS
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İngiltere'de hava yolu şirketleri, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle Rodos ve Korfu adalarındaki binlerce İngiliz turisti bölgeden çıkarmak için tahliye uçuşlarını hızlandırıyor.
Yunanistan'ın Rodos Adası ve Korfu Adası'ndaki orman yangınları sürerken, burada tatil yapan binlerce İngiliz turist acil dönüş uçuşlarıyla ülkesine geri döndü.
İngiltere vatandaşlarını taşıyan uçaklar dün gün boyunca Gatwick, Heathrow, Stansted, Birmingham ve Bristol'deki havaalanlarına iniş yaparken, bugün daha fazla uçuşun düzenlenmesi bekleniyor.
Yangınlar nedeniyle bölgede mahsur kalan İngiliz turistleri tahliye etmek için bazı hava yolu şirketleri ticari uçuşları iptal ederken, İngiltere Dışişleri Bakanlığının vatandaşlara yönelik seyahat uyarılarına rağmen Rodos'a uçuşlar da devam ediyor. İngiltere'deki havaalanlarından Rodos'a dün 26 uçuş gerçekleştirildi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, tatilcilere tur operatörleriyle temas halinde kalmaları çağrısında bulundu.
Rodos Adası'nda yaklaşık 10 bin İngiliz vatandaşının olduğu tahmin ediliyor.

Yunanistan'da şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu

Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, 23 Temmuz gecesi 19 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti. Yunanistan İklim Bakanlığından yapılan açıklamada, bunun 'ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu' olduğu belirtilmişti.
Yetkililer, Orta ve Güney Yunanistan'ın tüm doğu kesiminde, Eğriboz ve Rodos adalarında yangın çıkma riskini en yüksek kategori olan 5'e çıkarmıştı.
Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya ulaşmıştı.
Rodos'tan sonra Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını: 2 bin 466 kişi tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
DÜNYA
Rodos'tan sonra Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını: 2 bin 466 kişi tahliye edildi
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