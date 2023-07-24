https://sputniknews.com.tr/20230724/rodostan-sonra-yunanistanin-korfu-adasinda-da-orman-yangini-1073903549.html
Rodos'tan sonra Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını: 2 bin 466 kişi tahliye edildi
Rodos'tan sonra Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını: 2 bin 466 kişi tahliye edildi
Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını çıktığı... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T13:01+0300
2023-07-24T13:01+0300
2023-07-24T13:37+0300
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korfu adası
yangın
orman yangını
itfaiye
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Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı, adadan 2 bin 466 kişi tahliye edildiği bildirildi.Haberlerde, yangından etkilenen bölgelerde kalan turistlerin Kasiopi köyüne götürüldükleri kaydedildi.Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yorgos Mahimaris, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya, "Zor bir durum, yangın Megulas bölgesinde ilk evlere ulaştı" dedi.Öte yandan, dün akşam saatlerinde Mora'nın kuzeyinde bulunan Egio kasabası yakınlarında çıkan orman yangını sebebiyle de tedbir amaçlı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi.Yetkililer, dün Yunanistan genelinde 82 orman yangınının çıktığı bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230723/rodos-adasindaki-yangin-sebebiyle-bir-gecede-19-bin-kisi-tahliye-edildi-1073886344.html
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yunanistan, korfu adası, yangın, orman yangını, itfaiye
yunanistan, korfu adası, yangın, orman yangını, itfaiye
Rodos'tan sonra Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını: 2 bin 466 kişi tahliye edildi
13:01 24.07.2023 (güncellendi: 13:37 24.07.2023) Abone ol
Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını çıktığı bildirildi. Adadan 2 bin 466 kişi tahliye edildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı, adadan 2 bin 466 kişi tahliye edildiği bildirildi.
Haberlerde, yangından etkilenen bölgelerde kalan turistlerin Kasiopi köyüne götürüldükleri kaydedildi.
Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yorgos Mahimaris, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya, "Zor bir durum, yangın Megulas bölgesinde ilk evlere ulaştı" dedi.
Öte yandan, dün akşam saatlerinde Mora'nın kuzeyinde bulunan Egio kasabası yakınlarında çıkan orman yangını sebebiyle de tedbir amaçlı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi.
Yetkililer, dün Yunanistan genelinde 82 orman yangınının çıktığı bilgisini paylaştı.