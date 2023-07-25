https://sputniknews.com.tr/20230725/vahsi-kedinin-kacirdigi-15-gunluk-bebek-catidan-duserek-oldu-1073964400.html

Vahşi kedinin kaçırdığı 15 günlük bebek çatıdan düşerek öldü

Vahşi kedinin kaçırdığı 15 günlük bebek çatıdan düşerek öldü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde, yeni doğan bir bebeği kaçıran vahşi kedi, bebeği çatıdan düşürerek ölümüne sebep oldu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T16:36+0300

2023-07-25T16:36+0300

2023-07-25T16:36+0300

yaşam

hindistan

kedi

bebek

yabani hayvanlar

kaçırma

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Hindustan Times'ın haberine göre, Badaun bölgesinde, yabani bir kedi, annesinin yanında uyuyan ikiz bebeklerden birini alıp kaçtı.Polis yetkilileri, baba Hasan'ın kovaladığı kedinin, ağzında taşıdığı bebeği çatıdan düşürdüğünü aktardı.Rihan adındaki 15 günlük bebek, düştüğü yerde hayatını kaybetti.Baba Hasan polise, hayvanın, bebekler doğduğundan beri her gün evlerine geldiğini ve kediyi sürekli kovaladıklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230725/ormanda-odun-toplayan-kadin-aslan-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1073954596.html

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hindistan, kedi, bebek, yabani hayvanlar, kaçırma