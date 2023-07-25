https://sputniknews.com.tr/20230725/vahsi-kedinin-kacirdigi-15-gunluk-bebek-catidan-duserek-oldu-1073964400.html
Vahşi kedinin kaçırdığı 15 günlük bebek çatıdan düşerek öldü
Vahşi kedinin kaçırdığı 15 günlük bebek çatıdan düşerek öldü
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde, yeni doğan bir bebeği kaçıran vahşi kedi, bebeği çatıdan düşürerek ölümüne sebep oldu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T16:36+0300
2023-07-25T16:36+0300
2023-07-25T16:36+0300
yaşam
hindistan
kedi
bebek
yabani hayvanlar
kaçırma
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Hindustan Times'ın haberine göre, Badaun bölgesinde, yabani bir kedi, annesinin yanında uyuyan ikiz bebeklerden birini alıp kaçtı.Polis yetkilileri, baba Hasan'ın kovaladığı kedinin, ağzında taşıdığı bebeği çatıdan düşürdüğünü aktardı.Rihan adındaki 15 günlük bebek, düştüğü yerde hayatını kaybetti.Baba Hasan polise, hayvanın, bebekler doğduğundan beri her gün evlerine geldiğini ve kediyi sürekli kovaladıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/ormanda-odun-toplayan-kadin-aslan-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1073954596.html
hindistan
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hindistan, kedi, bebek, yabani hayvanlar, kaçırma
hindistan, kedi, bebek, yabani hayvanlar, kaçırma
Vahşi kedinin kaçırdığı 15 günlük bebek çatıdan düşerek öldü
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde, yeni doğan bir bebeği kaçıran vahşi kedi, bebeği çatıdan düşürerek ölümüne sebep oldu.
Hindustan Times'ın haberine göre, Badaun bölgesinde, yabani bir kedi, annesinin yanında uyuyan ikiz bebeklerden birini alıp kaçtı.
Polis yetkilileri, baba Hasan'ın kovaladığı kedinin, ağzında taşıdığı bebeği çatıdan düşürdüğünü aktardı.
Rihan adındaki 15 günlük bebek, düştüğü yerde hayatını kaybetti.
Baba Hasan polise, hayvanın, bebekler doğduğundan beri her gün evlerine geldiğini ve kediyi sürekli kovaladıklarını söyledi.