https://sputniknews.com.tr/20230725/ormanda-odun-toplayan-kadin-aslan-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1073954596.html
Ormanda odun toplayan kadın, aslan saldırısında hayatını kaybetti
Ormanda odun toplayan kadın, aslan saldırısında hayatını kaybetti
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde ormanda odun toplayan kadın, aslan saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T13:13+0300
2023-07-25T13:13+0300
2023-07-25T13:13+0300
yaşam
hindistan
orman
odun
kadın
aslan
ceset
ölü
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Gir Somnath bölgesinde 40 yaşındaki Bhanuben Amheda, arkadaşlarıyla ormanda odun toplarken aslan saldırısına uğradı.Hindustan Times'ın haberine göre, orman görevlisi Khimanand Pampaniya, aslanın saldırıp ormanın içine sürüklediği Amheda'nın cesedine bugün ulaştıklarını söyledi.Ayrıca Pampaniya, deniz kıyısında yer alan bölgenin aslanların yaşam alanı olmadığını, yalnızca geçiş güzergahı olarak kullandıklarını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230724/hindistanda-oppenheimera-tepki-1073905453.html
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hindistan, orman, odun, kadın, aslan, ceset, ölü
hindistan, orman, odun, kadın, aslan, ceset, ölü
Ormanda odun toplayan kadın, aslan saldırısında hayatını kaybetti
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde ormanda odun toplayan kadın, aslan saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Gir Somnath bölgesinde 40 yaşındaki Bhanuben Amheda, arkadaşlarıyla ormanda odun toplarken aslan saldırısına uğradı.
Hindustan Times'ın haberine göre, orman görevlisi Khimanand Pampaniya, aslanın saldırıp ormanın içine sürüklediği Amheda'nın cesedine bugün ulaştıklarını söyledi.
Ayrıca Pampaniya, deniz kıyısında yer alan bölgenin aslanların yaşam alanı olmadığını, yalnızca geçiş güzergahı olarak kullandıklarını ifade etti.