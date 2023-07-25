https://sputniknews.com.tr/20230725/ormanda-odun-toplayan-kadin-aslan-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1073954596.html

Ormanda odun toplayan kadın, aslan saldırısında hayatını kaybetti

Ormanda odun toplayan kadın, aslan saldırısında hayatını kaybetti

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde ormanda odun toplayan kadın, aslan saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T13:13+0300

2023-07-25T13:13+0300

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yaşam

hindistan

orman

odun

kadın

aslan

ceset

ölü

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Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Gir Somnath bölgesinde 40 yaşındaki Bhanuben Amheda, arkadaşlarıyla ormanda odun toplarken aslan saldırısına uğradı.Hindustan Times'ın haberine göre, orman görevlisi Khimanand Pampaniya, aslanın saldırıp ormanın içine sürüklediği Amheda'nın cesedine bugün ulaştıklarını söyledi.Ayrıca Pampaniya, deniz kıyısında yer alan bölgenin aslanların yaşam alanı olmadığını, yalnızca geçiş güzergahı olarak kullandıklarını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230724/hindistanda-oppenheimera-tepki-1073905453.html

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hindistan, orman, odun, kadın, aslan, ceset, ölü