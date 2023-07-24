https://sputniknews.com.tr/20230724/hindistanda-oppenheimera-tepki-1073905453.html

Hindistan'da 'Oppenheimer'a tepki

Hindistan'da 'Oppenheimer'a tepki

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Christopher Nolan filmi "Oppenheimer", 21 Temmuz'da gösterime girdi. Filmde kutsal Hindu... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T13:33+0300

2023-07-24T13:33+0300

2023-07-24T13:33+0300

yaşam

oppenheimer

film

tepki

hindistan

kitap

hindu

hollywood

christopher nolan

cillian murphy

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Atom bombasının babası olarak anılan Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan Nolan'ın son filmi 'Oppenheimer', geçtiğimiz cuma vizyona girdi.Başroldeki Cillian Murphy'ye Gary Oldman, Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh ve Robert Downey Jr. eşlik ettiği filme Hindistan'da tepki yağdı.Oppenheimer'ı izleyenler, filmde edebiyat tarihi ve felsefedeki en önemli metinlerden biri kabul edilen Bhagavad Gita'nın yer aldığı sahneye sosyal medyadan tepki gösterdi.NTV'nin aktardığına göre, bir sosyal medya kullanıcısı "Hindular Oppenheimer filminde Bhagwad Gita'dan bahsedilmesini kutluyor ancak Hollywood'un Gita'ya açıkça saygısızlık etmesi karşısında kızgın ve şaşkınlık içinde kalıyor. Cinsel ilişki sırasında kutsal ayetlerden bahsetmek saygısızlık ve ırkçılık olarak görülüyor" derken, diğeri de şu ifadeleri kullandı:Tepki çeken sahneFilmde bahsedilen sahnede 'Robert Oppenheimer' rolündeki Cillian Murphy ve 'Jean Tatlock'ı canlandıran Florence Pugh, ilişki sırasında durup ayağa kalkıyor, kitaplığa giderek Bhagavad Gita'nın bir baskısını alıyor ve Murphy'den okumasını istiyor.Murphy, Oppenheimer'ın ilk nükleer bomba patlatıldığında aklına gelen ve Bhagavad Gita'dan alıntılanan "Ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi" dizesini okuyor ve ilişki yeniden başlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230719/gunde-bir-badem-cillian-murphynin-oppenheimer-rolu-icin-girdigi-diyet-ortaya-cikti-1073698053.html

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oppenheimer, film, tepki, hindistan, kitap, hindu, hollywood, christopher nolan, cillian murphy