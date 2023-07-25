https://sputniknews.com.tr/20230725/ukraynada-iktidardaki-partinin-milletvekili-maldivlerde-yakalandi-1073979618.html
Ukrayna’da iktidardaki partinin milletvekili Maldivler’de yakalandı
Ukrayna’da iktidardaki partinin milletvekili Maldivler’de yakalandı
Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkârı partili milletvekili Yuriy Aristov’un Maldivler'de bir tatil beldesinde görüntülendiği bildirildi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:18+0300
2023-07-25T22:18+0300
2023-07-25T22:18+0300
ukrayna krizi
milletvekili
ukrayna
maldivler
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Ukraynalı LIGA haber portalı, ülke parlamentosu Yüksek Şura’da Ulusal Güvenlik Komitesi’nin Başkan Yardımcılığını yapan Aristov’un, 5 yıldızlı Waldorf Astoria Maldives otelinde görüntülendiğini bildirdi.Bu otelde iki kişilik bir gece konaklama maliyetinin 100 bin ilâ 323 bin grivna (73 bin – 236 bin TL) arasında olduğu kaydedildi.Haberde, gazetecilerin bu bilgiyi teyit etmek için oteli aradığı ve Aristov’un gerçekten Maldivler’de olduğu ama artık bu otelden çıkış yaptığı cevabını aldığı aktarıldı. Milletvekilinin telefona cevap vermediği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230203/ukraynada-yolsuzluk-baskinlari-yuklu-miktarda-nakit-para-luks-arabalar-ve-saatler-ele-gecirildi--1066537756.html
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milletvekili, ukrayna, maldivler
milletvekili, ukrayna, maldivler
Ukrayna’da iktidardaki partinin milletvekili Maldivler’de yakalandı
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Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkârı partili milletvekili Yuriy Aristov’un Maldivler'de bir tatil beldesinde görüntülendiği bildirildi.
Ukraynalı LIGA haber portalı, ülke parlamentosu Yüksek Şura’da Ulusal Güvenlik Komitesi’nin Başkan Yardımcılığını yapan Aristov’un, 5 yıldızlı Waldorf Astoria Maldives otelinde görüntülendiğini bildirdi.
Bu otelde iki kişilik bir gece konaklama maliyetinin 100 bin ilâ 323 bin grivna (73 bin – 236 bin TL) arasında olduğu kaydedildi.
Haberde, gazetecilerin bu bilgiyi teyit etmek için oteli aradığı ve Aristov’un gerçekten Maldivler’de olduğu ama artık bu otelden çıkış yaptığı cevabını aldığı aktarıldı. Milletvekilinin telefona cevap vermediği belirtildi.