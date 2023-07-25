https://sputniknews.com.tr/20230725/ukraynada-iktidardaki-partinin-milletvekili-maldivlerde-yakalandi-1073979618.html

Ukrayna’da iktidardaki partinin milletvekili Maldivler’de yakalandı

Ukrayna’da iktidardaki partinin milletvekili Maldivler’de yakalandı

Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkârı partili milletvekili Yuriy Aristov’un Maldivler'de bir tatil beldesinde görüntülendiği bildirildi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T22:18+0300

2023-07-25T22:18+0300

2023-07-25T22:18+0300

ukrayna krizi

milletvekili

ukrayna

maldivler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059114832_0:45:3068:1771_1920x0_80_0_0_14029d76851707ee0f17135dc346f91f.jpg

Ukraynalı LIGA haber portalı, ülke parlamentosu Yüksek Şura’da Ulusal Güvenlik Komitesi’nin Başkan Yardımcılığını yapan Aristov’un, 5 yıldızlı Waldorf Astoria Maldives otelinde görüntülendiğini bildirdi.Bu otelde iki kişilik bir gece konaklama maliyetinin 100 bin ilâ 323 bin grivna (73 bin – 236 bin TL) arasında olduğu kaydedildi.Haberde, gazetecilerin bu bilgiyi teyit etmek için oteli aradığı ve Aristov’un gerçekten Maldivler’de olduğu ama artık bu otelden çıkış yaptığı cevabını aldığı aktarıldı. Milletvekilinin telefona cevap vermediği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230203/ukraynada-yolsuzluk-baskinlari-yuklu-miktarda-nakit-para-luks-arabalar-ve-saatler-ele-gecirildi--1066537756.html

ukrayna

maldivler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milletvekili, ukrayna, maldivler