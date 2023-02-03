https://sputniknews.com.tr/20230203/ukraynada-yolsuzluk-baskinlari-yuklu-miktarda-nakit-para-luks-arabalar-ve-saatler-ele-gecirildi--1066537756.html

Ukrayna'da yolsuzluk baskınları: Yüklü miktarda nakit para, lüks arabalar ve saatler ele geçirildi

Ukrayna'da yolsuzluk baskınları: Yüklü miktarda nakit para, lüks arabalar ve saatler ele geçirildi

Ukrayna Güvenlik Servisi ve Mali Güvenlik Bürosu ekiplerinin yolsuzluk iddiaları kapsamında üst düzey isimlerin evlerinde yaptığı aramalarda yüklü miktarda... 03.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-03T16:15+0300

2023-02-03T16:15+0300

2023-02-03T16:20+0300

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Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele dahilinde üst düzey isimleri ve vergi dairelerini kapsayan arama çalışmalarında ele geçirilen varlıklar basına yansımaya başladı. Ukrayna basınındaki haberlere göre 45 milyar grivna (1.2 milyar dolar) tutarındaki ödenmemiş vergilere göz yumma planının bir parçası olduğu iddia edilen Kiev vergi dairesinin müdür vekili gözaltına alındı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), müdür vekilinin evinde yüz binlerce dolar nakit para, lüks arabalar ve saatler ele geçirildiğini duyurdu. SBU Başkanı Vasiliy Malyuk, baskınların ülkede 'iç düşman' olarak tanımladıkları kişilerle mücadele çabasının bir parçası olduğunu söyledi. Malyuk, "Özellikle savaş zamanında Ukrayna'ya zarar verme cüretini gösteren her suçlu, ellerini kelepçeleyeceğimizi açıkça anlamalıdır" dedi. Geçen hafta Zelenskiy, yolsuzluk iddiaları nedeniyle Kiev Bölge Valisi Aleksey Kuleba, Dnepropetrovsk Bölgesi Valisi Valentin Rezniçenko, Sumı Bölge Valisi Dmitriy Jivitskiy ile Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi ve Herson Bölgesi'nin Kiev'in kontrolündeki kısımlarının yöneticileri Aleksandr Staruh ile Yaroslav Yanuseviç'in görevden alınmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Ukrayna parlamentosundaki Grup Başkanı David Arahamiya, yolsuzlukla mücadele çalışmaları kapsamında eski İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile oligark İgor Kolomoyskiy'in evlerine baskın düzenlendiğini açıklamıştı. Eski Savunma Bakanlığı Satın Alma Daire Başkanı Bogdan Hmelnitskiy ile geçen hafta iddiaların ardından istifasını sunan Bakan Yardımcısı Vyaçeslav Şapovalov'un evlerinde de ordu için gıda ürünleri alımıyla ilgili skandala karıştıkları gerekçesiyle arama yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230201/ukraynada-yolsuzluk-dalgasi-ust-duzey-isimlerin-evlerinde-arama-yapildi-1066455042.html

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