https://sputniknews.com.tr/20230201/ukraynada-yolsuzluk-dalgasi-ust-duzey-isimlerin-evlerinde-arama-yapildi-1066455042.html

Ukrayna'da yolsuzluk dalgası: Üst düzey isimlerin evlerinde arama yapıldı

Ukrayna'da yolsuzluk dalgası: Üst düzey isimlerin evlerinde arama yapıldı

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Ukrayna parlamentosundaki Grup Başkanı David Arahamiya, ülkede yolsuzlukla mücadele çalışmaları kapsamında eski... 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T16:53+0300

2023-02-01T16:53+0300

2023-02-01T16:59+0300

dünya

ukrayna

igor kolomoyskiy

arsen avakov

yolsuzluk

arama

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Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in geçen hafta yolsuzluk iddiaları nedeniyle gerçekleştirdiği görevden almaların ardından Ukrayna'da bugün gündemin en tepesine yeniden yolsuzlukla ilgili gelişmeler geldi. Ukrayna Güvenlik Servisi ve Mali Güvenlik Bürosu ekipleri, eski İçişleri Bakanı Avakov, oligark Kolomoyskiy, yasaklanan muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun milletvekili Vadim Stolar ile bir dizi vergi dairesine sabah saatlerinden itibaren baskınlar düzenledi. Basında yer alan haberlere göre Kolomoyskiy'in evinde Ukrtatneft ve Ukrneft adlı petrol şirketlerindeki yolsuzluklar ve vergi kaçakçılığı nedeniyle arama yapıldı. Bu arada Ukrayna Savunma Bakanlığı eski Satın Alma Daire Başkanı Bogdan Hmelnitskiy ile geçen hafta iddiaların ardından istifasını sunan Bakan Yardımcısı Vyaçeslav Şapovalov'un evlerinde de ordu için gıda ürünleri alımıyla ilgili skandala karıştıkları gerekçesiyle arama yapıldı.Geçen hafta Zelenskiy, yolsuzluk iddiaları nedeniyle Kiev Bölge Valisi Aleksey Kuleba, Dnepropetrovsk Bölgesi Valisi Valentin Rezniçenko, Sumı Bölge Valisi Dmitriy Jivitskiy ile Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi ve Herson Bölgesi'nin Kiev'in kontrolündeki kısımlarının yöneticileri Aleksandr Staruh ile Yaroslav Yanuseviç'in görevden alınmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

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ukrayna, igor kolomoyskiy, arsen avakov, yolsuzluk, arama