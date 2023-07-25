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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230725/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-kirim-ve-kopruye-saldirilar-devam-edecek-1073978995.html
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kırım ve köprüye saldırılar devam edecek
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kırım ve köprüye saldırılar devam edecek
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya’nın savaş kapasitesini azaltmak ve Ukraynalıların yaşamlarını kurtarmak amacıyla Kırım Yarımadası’ndaki... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:06+0300
2023-07-25T22:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
kırım köprüsü
aleksey reznikov
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, CNN televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna’nın Kerç Boğazı’ndaki köprüyü tamamen yok etme niyetinde olup olmadığı sorusuna, “Lojistik hatları bozmak, sıradan bir taktik. Düşman askerlerine mühimmat, yakıt ve gıda sevkiyatına engel olma amacını taşıyor. Rus ordusunun savaş kapasitesini azaltmak ve böylelikle Ukrayna vatandaşlarının yaşamlarını kurtarmak için Kırım Yarımadası’ndaki hedefleri ve Kerç Boğazı’ndaki köprüyü vurmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.Reznikov, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz’deki filosuna saldırıları güçlendirmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna verdiği yanıtta da “Bu ihtimali değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/zelenskiy-kirim-koprusu-hedefimiz-yok-edilmeli-1073827697.html
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ukrayna, rusya, kırım köprüsü, aleksey reznikov

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kırım ve köprüye saldırılar devam edecek

22:06 25.07.2023
© AFP 2023 / STRINGERKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / STRINGER
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya’nın savaş kapasitesini azaltmak ve Ukraynalıların yaşamlarını kurtarmak amacıyla Kırım Yarımadası’ndaki hedeflere ve Kerç Boğazı’ndaki köprüye saldırı düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, CNN televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna’nın Kerç Boğazı’ndaki köprüyü tamamen yok etme niyetinde olup olmadığı sorusuna, “Lojistik hatları bozmak, sıradan bir taktik. Düşman askerlerine mühimmat, yakıt ve gıda sevkiyatına engel olma amacını taşıyor. Rus ordusunun savaş kapasitesini azaltmak ve böylelikle Ukrayna vatandaşlarının yaşamlarını kurtarmak için Kırım Yarımadası’ndaki hedefleri ve Kerç Boğazı’ndaki köprüyü vurmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.
Reznikov, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz’deki filosuna saldırıları güçlendirmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna verdiği yanıtta da “Bu ihtimali değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
Ukrayna krizi
Zelenskiy: Kırım Köprüsü hedefimiz, yok edilmeli
21 Temmuz, 22:01
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