https://sputniknews.com.tr/20230725/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-kirim-ve-kopruye-saldirilar-devam-edecek-1073978995.html
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kırım ve köprüye saldırılar devam edecek
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kırım ve köprüye saldırılar devam edecek
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya’nın savaş kapasitesini azaltmak ve Ukraynalıların yaşamlarını kurtarmak amacıyla Kırım Yarımadası’ndaki... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:06+0300
2023-07-25T22:06+0300
2023-07-25T22:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
kırım köprüsü
aleksey reznikov
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, CNN televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna’nın Kerç Boğazı’ndaki köprüyü tamamen yok etme niyetinde olup olmadığı sorusuna, “Lojistik hatları bozmak, sıradan bir taktik. Düşman askerlerine mühimmat, yakıt ve gıda sevkiyatına engel olma amacını taşıyor. Rus ordusunun savaş kapasitesini azaltmak ve böylelikle Ukrayna vatandaşlarının yaşamlarını kurtarmak için Kırım Yarımadası’ndaki hedefleri ve Kerç Boğazı’ndaki köprüyü vurmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.Reznikov, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz’deki filosuna saldırıları güçlendirmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna verdiği yanıtta da “Bu ihtimali değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/zelenskiy-kirim-koprusu-hedefimiz-yok-edilmeli-1073827697.html
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ukrayna, rusya, kırım köprüsü, aleksey reznikov
ukrayna, rusya, kırım köprüsü, aleksey reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Kırım ve köprüye saldırılar devam edecek
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya’nın savaş kapasitesini azaltmak ve Ukraynalıların yaşamlarını kurtarmak amacıyla Kırım Yarımadası’ndaki hedeflere ve Kerç Boğazı’ndaki köprüye saldırı düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, CNN televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna’nın Kerç Boğazı’ndaki köprüyü tamamen yok etme niyetinde olup olmadığı sorusuna, “Lojistik hatları bozmak, sıradan bir taktik. Düşman askerlerine mühimmat, yakıt ve gıda sevkiyatına engel olma amacını taşıyor. Rus ordusunun savaş kapasitesini azaltmak ve böylelikle Ukrayna vatandaşlarının yaşamlarını kurtarmak için Kırım Yarımadası’ndaki hedefleri ve Kerç Boğazı’ndaki köprüyü vurmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.
Reznikov, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz’deki filosuna saldırıları güçlendirmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna verdiği yanıtta da “Bu ihtimali değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.