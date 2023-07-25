https://sputniknews.com.tr/20230725/uefadan-wilfried-zaha-paylasimi-1073954788.html

UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı

UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı

UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha hakkında 'Galatasaray'ın yeni yıldızı' paylaşımında bulundu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T13:20+0300

2023-07-25T13:20+0300

2023-07-25T13:20+0300

spor

galatasaray

galatasaray sk

zaha

wilfried zaha

uefa

paylaşım

uefa şampiyonlar ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Wilfried Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notu düşülerek bir paylaşım yaptı.Zaha, dün yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230724/galatasaray-zaha-ile-3-yillik-sozlesme-imzaladi-1073932798.html

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galatasaray, galatasaray sk, zaha, wilfried zaha, uefa, paylaşım, uefa şampiyonlar ligi