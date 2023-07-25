https://sputniknews.com.tr/20230725/uefadan-wilfried-zaha-paylasimi-1073954788.html
UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı
UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı
UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha hakkında 'Galatasaray'ın yeni yıldızı' paylaşımında bulundu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T13:20+0300
2023-07-25T13:20+0300
2023-07-25T13:20+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
zaha
wilfried zaha
uefa
paylaşım
uefa şampiyonlar ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Wilfried Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notu düşülerek bir paylaşım yaptı.Zaha, dün yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230724/galatasaray-zaha-ile-3-yillik-sozlesme-imzaladi-1073932798.html
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galatasaray, galatasaray sk, zaha, wilfried zaha, uefa, paylaşım, uefa şampiyonlar ligi
galatasaray, galatasaray sk, zaha, wilfried zaha, uefa, paylaşım, uefa şampiyonlar ligi
UEFA'dan Wilfried Zaha paylaşımı
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UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha hakkında 'Galatasaray'ın yeni yıldızı' paylaşımında bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Wilfried Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notu düşülerek bir paylaşım yaptı.
Zaha, dün yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım" ifadelerini kullanmıştı.