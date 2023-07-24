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Galatasaray, Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T23:48+0300
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spor
wilfried zaha
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galatasaray
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Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya 2 milyon 330 bin euro imza parasının yanı sıra yıllık 4 milyon 350 bin euro net ücret ödeyecek.Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" denildi.'Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım'GS TV'ye açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaray taraftarının havalimanında kendisini karşılaması hakkında "Muhteşem bir karşılaşma oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu böylelikle görmüş oldum" ifadelerini kullandı.Zaha, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım" dedi.Transferi öncesinde Galatasaray'ın eski oyuncularından Drogba ve Patrick van Aanholt'tan bilgi aldığını vurgulayan Zaha, "Elimizden gelen katkıyı verip ilerlemek için çaba göstereceğiz. Dürüst olmak gerekirse gelmeden önce Drogba, van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba, buraya gelip görmemi istedi. Ben de buraya adım atmış oldum. Formayı giydiğimde yüzde 100'ümü vereceğim. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçti.
https://sputniknews.com.tr/20230724/galatasarayin-transfer-gorusmelerine-basladigi-wilfried-zaha-istanbulda-1073888058.html
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wilfried zaha, galatasaray sk, galatasaray
wilfried zaha, galatasaray sk, galatasaray

Galatasaray, Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

23:48 24.07.2023 (güncellendi: 00:00 25.07.2023)
© Fotoğraf : Galatasaray Spor KulübüWilfried Zaha
Wilfried Zaha - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
© Fotoğraf : Galatasaray Spor Kulübü
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Galatasaray, İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuya 2 milyon 330 bin euro imza parasının yanı sıra yıllık 4 milyon 350 bin euro net ücret ödeyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

'Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım'

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli futbolcu, Galatasaray taraftarının havalimanında kendisini karşılaması hakkında "Muhteşem bir karşılaşma oldu. Birçok taraftarımız oradaydı. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu böylelikle görmüş oldum" ifadelerini kullandı.
Zaha, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım" dedi.
Transferi öncesinde Galatasaray'ın eski oyuncularından Drogba ve Patrick van Aanholt'tan bilgi aldığını vurgulayan Zaha, "Elimizden gelen katkıyı verip ilerlemek için çaba göstereceğiz. Dürüst olmak gerekirse gelmeden önce Drogba, van Aanholt gibi birçok arkadaşımla konuştum. Drogba, buraya gelip görmemi istedi. Ben de buraya adım atmış oldum. Formayı giydiğimde yüzde 100'ümü vereceğim. Taraftarımız için bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçti.
Wilfried Zaha - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
SPOR
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha İstanbul'da
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