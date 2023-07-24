https://sputniknews.com.tr/20230724/galatasarayin-transfer-gorusmelerine-basladigi-wilfried-zaha-istanbulda-1073888058.html
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha İstanbul'da
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha İstanbul'da
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha İstanbul'a geldi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T03:08+0300
2023-07-24T03:08+0300
2023-07-24T03:08+0300
spor
wilfried zaha
galatasaray sk
galatasay kulübü
istanbul
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Wilfried Zaha, Galatasaray ile görüşmeler için İstanbul'a geldi.Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Fildişi Sahilli oyuncuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla ve meşalelerle karşıladı.Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Wilfried Zaha, taraftara üçlü çektirdi. Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Zaha, ailesiyle birlikte kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
wilfried zaha, galatasaray sk, galatasay kulübü, istanbul
wilfried zaha, galatasaray sk, galatasay kulübü, istanbul
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha İstanbul'da
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha İstanbul'a geldi.
Wilfried Zaha, Galatasaray ile görüşmeler için İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Fildişi Sahilli oyuncuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla ve meşalelerle karşıladı.
Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Wilfried Zaha, taraftara üçlü çektirdi. Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Zaha, ailesiyle birlikte kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.