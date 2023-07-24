https://sputniknews.com.tr/20230724/galatasarayin-transfer-gorusmelerine-basladigi-wilfried-zaha-istanbulda-1073888058.html

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha İstanbul'a geldi. 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T03:08+0300

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spor

wilfried zaha

galatasaray sk

galatasay kulübü

istanbul

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Wilfried Zaha, Galatasaray ile görüşmeler için İstanbul'a geldi.Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Fildişi Sahilli oyuncuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla ve meşalelerle karşıladı.Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Wilfried Zaha, taraftara üçlü çektirdi. Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Zaha, ailesiyle birlikte kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.

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wilfried zaha, galatasaray sk, galatasay kulübü, istanbul