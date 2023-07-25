https://sputniknews.com.tr/20230725/uefa-avrupa-ligi-3-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1073937540.html
UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasının 3... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T04:42+0300
2023-07-25T04:42+0300
2023-07-25T04:42+0300
spor
uefa avrupa ligi
eşleşme
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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak Galatasaray, elenmesi durumunda, Avrupa Ligi 3. turunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Hacken (İsveç) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.Avrupa Ligi'nin şampiyonlar yolu ve ana yol olmak üzere iki grup halinde yapılan 3. eleme turu kura çekimine göre, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan gelecek takımların muhtemel eşleşmeleri şu şekilde oldu:Şampiyonlar yolu:Ana yol:
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uefa avrupa ligi, eşleşme
uefa avrupa ligi, eşleşme
UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu
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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasının 3. eleme turu olası eşleşmeleri belirlendi.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak Galatasaray, elenmesi durumunda, Avrupa Ligi 3. turunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Hacken (İsveç) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi'nin şampiyonlar yolu ve ana yol olmak üzere iki grup halinde yapılan 3. eleme turu kura çekimine göre, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan gelecek takımların muhtemel eşleşmeleri şu şekilde oldu:
Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray / Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç)
Rakow Czestochowa (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Molde (Norveç)
HSK Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka)
Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE Borisov (Belarus)
GNK Dinamo (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
Ana yol:
Olympiacos (Yunanistan) / Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)
Slavia Prag (Çekya) / Dnipro-1 (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)