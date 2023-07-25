https://sputniknews.com.tr/20230725/uaek-uzmanlarimiz-zaporojye-santrali-etrafinda-mayin-tarlalarini-tespit-etti-1073979270.html
UAEK: Uzmanlarımız, Zaporojye santrali etrafında mayın tarlalarını tespit etti
UAEK: Uzmanlarımız, Zaporojye santrali etrafında mayın tarlalarını tespit etti
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, kurum uzmanlarının Rusya’nın kontrolündeki Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) etrafında... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:12+0300
2023-07-25T22:12+0300
2023-07-25T22:12+0300
ukrayna krizi
zaporojye
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
rusya
ukrayna
rafael grossi
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Grossi, UAEK uzmanlarının 23 Temmuz günü gerçekleştirdiği inceleme sırasında, Zaporojye NGS etrafındaki tampon bölgede birkaç anti-personel mayın tespit ettiğini açıkladı. Santral arazisi içinde mayınların bulunmadığı kaydedildi.İlk değerlendirmelere göre, bu mayınların nükleer güvenlik için tehdit arz etmediği sonucuna vardıklarını anlatan Grossi, yine de mayın tarlalarının UAEK’nın güvenlik kurallarına zıt olduğunu kaydetti.Rusya: Mayın tarlaları zorunlu bir önlemZaporojye Bölgesi’nin Rusya’nın kontrolündeki kısmında faaliyet gösteren ‘Rusya’yla birlikteyiz’ harekatının lideri Vladimir Rogov, Rus ordusunun Zaporojye NGS etrafında oluşturduğu mayın tarlalarının, santralin Ukrayna ordusunun eline geçmesinin engelleneceğinin garantisi olduğunu söyledi.Dinyeper nehri kıyısındaki mayın tarlalarının bilinen bir gerçek olduğunu dile getiren Rogov, “Nükleer santral arazisinin dışındaki mayın tarlaları, zorunlu bir önlem ve Kiev rejiminin nükleer provokasyon ve Zaporojye NGS’yi ele geçirme yönündeki suç planlarını hayata geçiremeyeceğinin garantisi” diye konuştu.Mayınların, santral için tehdit arz etmediğini ve UAEK uzmanlarının bunu teyit ettiğini söyleyen Rogov, “Ancak UAEK uzmanları, Batı’daki elitlerle bağları yüzünden tüm gerçeği açıklayamıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230720/uluslararasi-atom-enerjisi-kurumu-uzmanlari-zaporojye-santralinde-patlayici-madde-bulamadi-1073780327.html
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zaporojye, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rusya, ukrayna, rafael grossi
zaporojye, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rusya, ukrayna, rafael grossi
UAEK: Uzmanlarımız, Zaporojye santrali etrafında mayın tarlalarını tespit etti
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, kurum uzmanlarının Rusya’nın kontrolündeki Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) etrafında anti-personel mayınlar tespit ettiğini belirtti.
Grossi, UAEK uzmanlarının 23 Temmuz günü gerçekleştirdiği inceleme sırasında, Zaporojye NGS etrafındaki tampon bölgede birkaç anti-personel mayın tespit ettiğini açıkladı. Santral arazisi içinde mayınların bulunmadığı kaydedildi.
İlk değerlendirmelere göre, bu mayınların nükleer güvenlik için tehdit arz etmediği sonucuna vardıklarını anlatan Grossi, yine de mayın tarlalarının UAEK’nın güvenlik kurallarına zıt olduğunu kaydetti.
Rusya: Mayın tarlaları zorunlu bir önlem
Zaporojye Bölgesi’nin Rusya’nın kontrolündeki kısmında faaliyet gösteren ‘Rusya’yla birlikteyiz’ harekatının lideri Vladimir Rogov, Rus ordusunun Zaporojye NGS etrafında oluşturduğu mayın tarlalarının, santralin Ukrayna ordusunun eline geçmesinin engelleneceğinin garantisi olduğunu söyledi.
Dinyeper nehri kıyısındaki mayın tarlalarının bilinen bir gerçek olduğunu dile getiren Rogov, “Nükleer santral arazisinin dışındaki mayın tarlaları, zorunlu bir önlem ve Kiev rejiminin nükleer provokasyon ve Zaporojye NGS’yi ele geçirme yönündeki suç planlarını hayata geçiremeyeceğinin garantisi” diye konuştu.
Mayınların, santral için tehdit arz etmediğini ve UAEK uzmanlarının bunu teyit ettiğini söyleyen Rogov, “Ancak UAEK uzmanları, Batı’daki elitlerle bağları yüzünden tüm gerçeği açıklayamıyor” dedi.