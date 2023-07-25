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https://sputniknews.com.tr/20230725/teklif-iletilmisti-bakan-isikhandan-memur-ve-emekli-zammi-aciklamasi-1073951818.html
Teklif iletilmişti: Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması
Teklif iletilmişti: Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
toplu sözleşme
toplu sözleşme görüşmeleri
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. 1 Ağustosta ilk toplantısı yapılacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirten Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın tekliflerini sunduğunu belirterek, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız” dedi.
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Teklif iletilmişti: Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması

12:22 25.07.2023 (güncellendi: 12:31 25.07.2023)
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Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.
1 Ağustosta ilk toplantısı yapılacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirten Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın tekliflerini sunduğunu belirterek, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız” dedi.
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Milyonları ilgilendiriyor: Memur-Sen maaş zammı talebini açıkladı
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