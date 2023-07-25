https://sputniknews.com.tr/20230725/teklif-iletilmisti-bakan-isikhandan-memur-ve-emekli-zammi-aciklamasi-1073951818.html

Teklif iletilmişti: Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması

Teklif iletilmişti: Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T12:22+0300

2023-07-25T12:22+0300

2023-07-25T12:31+0300

ekonomi

toplu sözleşme

toplu sözleşme görüşmeleri

vedat ışıkhan

memur zammı

memur-sen

memur maaşı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. 1 Ağustosta ilk toplantısı yapılacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirten Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın tekliflerini sunduğunu belirterek, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230724/milyonlari-ilgilendiriyor-memur-sen-maas-zammi-talebini-acikladi-1073899112.html

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