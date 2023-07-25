https://sputniknews.com.tr/20230725/teklif-iletilmisti-bakan-isikhandan-memur-ve-emekli-zammi-aciklamasi-1073951818.html
Teklif iletilmişti: Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması
Teklif iletilmişti: Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T12:22+0300
2023-07-25T12:22+0300
2023-07-25T12:31+0300
ekonomi
toplu sözleşme
toplu sözleşme görüşmeleri
vedat ışıkhan
memur zammı
memur-sen
memur maaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. 1 Ağustosta ilk toplantısı yapılacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirten Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın tekliflerini sunduğunu belirterek, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230724/milyonlari-ilgilendiriyor-memur-sen-maas-zammi-talebini-acikladi-1073899112.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7ceb400544137da7298ea1c2f184c82.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
toplu sözleşme memur, toplu sözleşme vedat ışıkhan, toplu sözleşme maddeleri, toplu sözleşme talepleri, toplu sözleşme ne zaman, toplu sözleşme ikramiye
toplu sözleşme memur, toplu sözleşme vedat ışıkhan, toplu sözleşme maddeleri, toplu sözleşme talepleri, toplu sözleşme ne zaman, toplu sözleşme ikramiye
Teklif iletilmişti: Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli zammı açıklaması
12:22 25.07.2023 (güncellendi: 12:31 25.07.2023) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.
1 Ağustosta ilk toplantısı yapılacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine kendisinin de katılacağını belirten Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın tekliflerini sunduğunu belirterek, “Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız” dedi.