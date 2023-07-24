https://sputniknews.com.tr/20230724/milyonlari-ilgilendiriyor-memur-sen-maas-zammi-talebini-acikladi-1073899112.html

Milyonları ilgilendiriyor: Memur-Sen maaş zammı talebini açıkladı

Milyonları ilgilendiriyor: Memur-Sen maaş zammı talebini açıkladı

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklisine yapılacak olan toplu sözleşme zammına dair tekliflerini açıkladı. Yalçın, "Seyyanen zam memur... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T11:18+0300

2023-07-24T11:18+0300

2023-07-24T11:31+0300

ekonomi

memur

memur-sen

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Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında 1 ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu ilk tekliflerini açıkladı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Seyyanen zam memur emeklisine de yansıtılmalı" dedi.Yalçın'ın açıkladığı teklif şu şekilde:"Geçtiğimiz 2 yıldaki enflasyon rakamlarını dikkate alarak 2024 yılı için 3'er aylık rafah payı dahil 1. 3 ayda yüzde 35, 2. 3 ayda yüzde 10, 3. 3 ayda yüzde 15, 4. 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1. altı ayda yüzde 25 ve 2. altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz.İki yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 TL olacaktır.Enflasyon farkının; dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini,Toplu Sözleşme ikramiyesinin; aylık 1000 TL olarak ödenmesini,Kamu Görevlilerine aylık 7 bin 650 TL kira yardımı verilmesini,1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3 bin 600 olmasını,Dini bayramlarda kamu görevlilerine 4. bin 850 TL ikramiye ödenmesini,Eş yardımının 2 bin TL, çocuk yardımının 500 TL ödenmesini ve emeklilere de verilmesini,Seyyanen zam talebiSeyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını,Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef gibi birçok unvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının iyileştirilmesini,Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfın'a geçirilmesini,Gelir Vergisi'nin yüzde 15’e sabitlenmesini,Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını,Kadroya geçişte kapsam dışında kalan İHS li personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20230724/emekli-olup-calismaya-devam-edenlerin-maaslarinda-kesinti-detayi-1073891291.html

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