https://sputniknews.com.tr/20230724/emekli-olup-calismaya-devam-edenlerin-maaslarinda-kesinti-detayi-1073891291.html

Emekli olup çalışmaya devam edenlerin maaşlarında 'kesinti' detayı

Emekli olup çalışmaya devam edenlerin maaşlarında 'kesinti' detayı

Emekli aylığı bağlananların yeniden çalışması durumunda sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Kamuda 4A kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarından... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T07:34+0300

2023-07-24T07:34+0300

2023-07-24T07:40+0300

ekonomi

emeklilik

emeklilik yaşı

emeklilik maaşı

eyt

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Türkiye'de 1 milyon 650 bine yakın SSK, Bağ-Kur emeklisi hem yaşlılık aylığı alıyor hem de çalışmaya devam ediyor. EYT'ye başvuran 1 milyon 650 bininin emeklilik işlemleri tamamlanmış durumda. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı statüsünde emekli olanlar destek primi ödeyerek 4A'lı (SSK) olarak çalışmaya devam edebiliyor.İşçi olarak çalışanlardan prim kesiliyorEYT ile emekli olanların büyük bölümü mart ayında dilekçe verirken, aynı işyerinde çalışmaya devam ediyor. Emekli aylığı bağlanıp yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışması durumunda sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. İşçi olarak çalışanlardan prim, memurlardan da emekli aylığından kesinti yapılıyor.Sabah'ın haberine göre, emeklilik sonrası çalışmaya ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:Emekli olup çalışanın maaşı düşer mi, aylıkta kesinti olur mu?Emekli olup çalışanın maaşı düşmez. Emekli çalışan net asgari ücretine işveren payı ve iş kazası primi dâhil edilmiyor. Emekli aylığı bağlanıp çalışmaya devam edenlerden destek primi kesintisi yapılıyor. Memurların emekli olduktan sonra çalışmaya başlamalarının çalıştığı işyeri, statüye göre farklı sonuçları bulunuyor. Özel sektörde çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmiyor, destek primine tabi olarak çalışılabiliyor. Ancak, kamuda 4A kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarından kesinti yapılıyor.Emeklilik sonrası kamuda çalışanın temsil, görev tazminatı kesilir mi?Aylıkla birlikte makam, yüksek hâkimlik tazminatı alan emeklilere verilen "temsil veya görev tazminatı ödemeleri", yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dâhil kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmadan görev almaları halinde madde ile belirlenen istisnalar dışında kesiliyor.Emekli çalışanın SGK ödemesi ne kadar?Çalışan emeklilerin SGK kesintisi, işçi ve işveren paylarının toplanmasıyla ortaya çıkıyor. Güncel asgari ücrete göre maaş alan emekliler 1006 lira işçi payı öder. İşverenler de emekli personeli için 3018 lira yatırır. Bu durumda SGK için toplam 3 bin 286 lira yatırılmış olur.

https://sputniknews.com.tr/20230724/gozler-kabine-toplantisinda-memur-ve-memur-emeklisini-ilgilendiren-sozlesme-masada-1073890602.html

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