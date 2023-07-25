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Obama’nın aşçısı ölü bulundu
Obama’nın aşçısı ölü bulundu
Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın aşçısı Tafari Campbell, Obama çiftinin Massachusetts eyaletinde bulunan evlerinin yakınındaki gölde ölü... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T12:28+0300
2023-07-25T12:31+0300
dünya
abd
barack obama
aşçı
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Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın aşçısı Tafari Campbell, Obama çiftinin Massachusetts eyaletinde bulunan evlerinin yakınındaki Martha's Vineyard adasında ölü bulundu. Massachusetts polisi, 45 yaşındaki aşçının Pazar akşamı kürek sörfü yapmak için adadaki göle geldiğini ve kayıp ihbarının ardından bölgeye gelen dalgıçların arama kurtarma çalışmaları sonucu Camphell’in cansız bedeninin dün sabah saatlerinde Edgartown Gölü'nde bulunduğunu söyledi. Tafari Campbell’in boğularak hayatını kaybettiğini açıklayan polis, bir görgü tanığının ifadesinde “Campbell suya girdi ve su üstünde kalmak için mücadele etti ancak bir süre sonra battı ve sudan çıkamadı” dediğini aktardı.Olay yaşandığı sıralarda Obama çiftinin evde olmadığı ifade edildi.'Hayatımızın bir parçası oldu'Barack ve Michelle Obama olaya ilişkin açıklamasında, “Onunla ilk tanıştığımızda Beyaz Saray'da yetenekli bir aşçı yardımcısıydı. Ailemizin bir parçasıydı. Tutkuyla yemek yapan ve insanları bir araya getirme becerisine sahipti” ifadelerini kullandı. Yıllar içinde yetenekli aşçı ile daha fazla yakınlık kurduğunu kaydeden Obama çifti, “Bu nedenle Beyaz Saray’dan ayrılırken Tafari’ye bizimle kalmasını söyledik ve o da bizimle aynı fikirdeydi. O günden beri hayatımızın bir parçası oldu. Campbell’i kaybettiğimiz için üzgünüz” açıklamasını yaptı.Campbell, Beyaz Saray’ın ardından Obama çiftinin 8 yıl boyunca aşçılığını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230706/trump-obamanin-adresini-sosyal-medyadan-paylasti-evin-yakininda-silahli-bir-kisi-gozaltina-alindi-1073255917.html
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abd, barack obama, aşçı, ölü, ölü bulundu
abd, barack obama, aşçı, ölü, ölü bulundu

Obama’nın aşçısı ölü bulundu

12:28 25.07.2023 (güncellendi: 12:31 25.07.2023)
© AFP 2023 / Jim WatsonEski ABD Başkanı Barack Obama
Eski ABD Başkanı Barack Obama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / Jim Watson
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Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın aşçısı Tafari Campbell, Obama çiftinin Massachusetts eyaletinde bulunan evlerinin yakınındaki gölde ölü olarak bulundu.
Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın aşçısı Tafari Campbell, Obama çiftinin Massachusetts eyaletinde bulunan evlerinin yakınındaki Martha's Vineyard adasında ölü bulundu.
Massachusetts polisi, 45 yaşındaki aşçının Pazar akşamı kürek sörfü yapmak için adadaki göle geldiğini ve kayıp ihbarının ardından bölgeye gelen dalgıçların arama kurtarma çalışmaları sonucu Camphell’in cansız bedeninin dün sabah saatlerinde Edgartown Gölü'nde bulunduğunu söyledi.
Tafari Campbell’in boğularak hayatını kaybettiğini açıklayan polis, bir görgü tanığının ifadesinde “Campbell suya girdi ve su üstünde kalmak için mücadele etti ancak bir süre sonra battı ve sudan çıkamadı” dediğini aktardı.
Olay yaşandığı sıralarda Obama çiftinin evde olmadığı ifade edildi.

'Hayatımızın bir parçası oldu'

Barack ve Michelle Obama olaya ilişkin açıklamasında, “Onunla ilk tanıştığımızda Beyaz Saray'da yetenekli bir aşçı yardımcısıydı. Ailemizin bir parçasıydı. Tutkuyla yemek yapan ve insanları bir araya getirme becerisine sahipti” ifadelerini kullandı.
Yıllar içinde yetenekli aşçı ile daha fazla yakınlık kurduğunu kaydeden Obama çifti, “Bu nedenle Beyaz Saray’dan ayrılırken Tafari’ye bizimle kalmasını söyledik ve o da bizimle aynı fikirdeydi. O günden beri hayatımızın bir parçası oldu. Campbell’i kaybettiğimiz için üzgünüz” açıklamasını yaptı.
Campbell, Beyaz Saray’ın ardından Obama çiftinin 8 yıl boyunca aşçılığını yaptı.
Barack Obama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
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