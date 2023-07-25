Obama’nın aşçısı ölü bulundu
12:28 25.07.2023 (güncellendi: 12:31 25.07.2023)
© AFP 2023 / Jim WatsonEski ABD Başkanı Barack Obama
© AFP 2023 / Jim Watson
Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın aşçısı Tafari Campbell, Obama çiftinin Massachusetts eyaletinde bulunan evlerinin yakınındaki gölde ölü olarak bulundu.
Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın aşçısı Tafari Campbell, Obama çiftinin Massachusetts eyaletinde bulunan evlerinin yakınındaki Martha's Vineyard adasında ölü bulundu.
The Obama's personal chef, Tafari Campbell, named as body found at the former president's Martha’s Vineyard home. 👀 pic.twitter.com/hRy95Hohoz— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) July 25, 2023
Massachusetts polisi, 45 yaşındaki aşçının Pazar akşamı kürek sörfü yapmak için adadaki göle geldiğini ve kayıp ihbarının ardından bölgeye gelen dalgıçların arama kurtarma çalışmaları sonucu Camphell’in cansız bedeninin dün sabah saatlerinde Edgartown Gölü'nde bulunduğunu söyledi.
Tafari Campbell’in boğularak hayatını kaybettiğini açıklayan polis, bir görgü tanığının ifadesinde “Campbell suya girdi ve su üstünde kalmak için mücadele etti ancak bir süre sonra battı ve sudan çıkamadı” dediğini aktardı.
Olay yaşandığı sıralarda Obama çiftinin evde olmadığı ifade edildi.
🔥🚨BREAKING NEWS: Obama's personal chef, Tafari Campbell has been identified as the black male paddleboarder found dead after drowning near the former president's Martha’s Vineyard home. pic.twitter.com/bomMYNQvh6— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) July 24, 2023
'Hayatımızın bir parçası oldu'
Barack ve Michelle Obama olaya ilişkin açıklamasında, “Onunla ilk tanıştığımızda Beyaz Saray'da yetenekli bir aşçı yardımcısıydı. Ailemizin bir parçasıydı. Tutkuyla yemek yapan ve insanları bir araya getirme becerisine sahipti” ifadelerini kullandı.
Yıllar içinde yetenekli aşçı ile daha fazla yakınlık kurduğunu kaydeden Obama çifti, “Bu nedenle Beyaz Saray’dan ayrılırken Tafari’ye bizimle kalmasını söyledik ve o da bizimle aynı fikirdeydi. O günden beri hayatımızın bir parçası oldu. Campbell’i kaybettiğimiz için üzgünüz” açıklamasını yaptı.
Campbell, Beyaz Saray’ın ardından Obama çiftinin 8 yıl boyunca aşçılığını yaptı.