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https://sputniknews.com.tr/20230706/trump-obamanin-adresini-sosyal-medyadan-paylasti-evin-yakininda-silahli-bir-kisi-gozaltina-alindi-1073255917.html
Trump, Obama'nın adresini sosyal medyadan paylaştı: Evin yakınında silahlı bir kişi gözaltına alındı
Trump, Obama'nın adresini sosyal medyadan paylaştı: Evin yakınında silahlı bir kişi gözaltına alındı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinden önce başkanlık yapan Barack Obama'nın ev adresini sosyal medya hesabından paylaştığı gün, evin yakınında bir... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T20:00+0300
2023-07-06T20:00+0300
dünya
donald trump
barack obama
adres
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ABD federal savcılar tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da eski ABD Başkanı Obama'ya ait olduğu söylenen bir mülkün adresini paylaştığı, aynı gün, bu adresin yakınındaki minibüste silahlı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Savcılar, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası baskınına katılan Taylor Taranto'nun, içinde yaşadığı minibüste iki ateşli silah ve yüzlerce mermi ele geçirildiğini ve yakalandığı 29 Haziran günü Trump'ın söz konusu paylaşımını kendi sayfasında yayımladığını aktardı.Taranto'nun Telegram'daki paylaşımında, "Bu ezikleri kuşattık! (John) Podesta'nın ve Obama'nın cehenneminde görüşürüz" diye yazdığı, YouTube canlı yayınında ise takipçilerine 'bir silah atışı için iyi bir açı' elde etmek istediğine dair ifadeler kullandığı kaydedildi.Washington eyaletinde bir ailesinin olduğu belirtilen zanlının, daha önce ABD Donanması'nda, Irak'ta görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının Taranto'nun, internet ve sosyal medyadaki hareketlerini bir süredir izlediği bildirildi.ABD medyasında da Trump'ın, Obama'nın ev adresini 29 Haziran'da paylaştığı, Taranto'nun bu paylaşımın sonrasında söz konusu adresin yakınlarında FBI ajanları tarafından tespit edildiği bilgilerine yer verildi.
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donald trump, barack obama, adres, abd
donald trump, barack obama, adres, abd

Trump, Obama'nın adresini sosyal medyadan paylaştı: Evin yakınında silahlı bir kişi gözaltına alındı

20:00 06.07.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBBarack Obama
Barack Obama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinden önce başkanlık yapan Barack Obama'nın ev adresini sosyal medya hesabından paylaştığı gün, evin yakınında bir şüphelinin yakalandığı açıklandı.
ABD federal savcılar tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da eski ABD Başkanı Obama'ya ait olduğu söylenen bir mülkün adresini paylaştığı, aynı gün, bu adresin yakınındaki minibüste silahlı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Savcılar, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası baskınına katılan Taylor Taranto'nun, içinde yaşadığı minibüste iki ateşli silah ve yüzlerce mermi ele geçirildiğini ve yakalandığı 29 Haziran günü Trump'ın söz konusu paylaşımını kendi sayfasında yayımladığını aktardı.
Taranto'nun Telegram'daki paylaşımında, "Bu ezikleri kuşattık! (John) Podesta'nın ve Obama'nın cehenneminde görüşürüz" diye yazdığı, YouTube canlı yayınında ise takipçilerine 'bir silah atışı için iyi bir açı' elde etmek istediğine dair ifadeler kullandığı kaydedildi.
Washington eyaletinde bir ailesinin olduğu belirtilen zanlının, daha önce ABD Donanması'nda, Irak'ta görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının Taranto'nun, internet ve sosyal medyadaki hareketlerini bir süredir izlediği bildirildi.
ABD medyasında da Trump'ın, Obama'nın ev adresini 29 Haziran'da paylaştığı, Taranto'nun bu paylaşımın sonrasında söz konusu adresin yakınlarında FBI ajanları tarafından tespit edildiği bilgilerine yer verildi.
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