https://sputniknews.com.tr/20230706/trump-obamanin-adresini-sosyal-medyadan-paylasti-evin-yakininda-silahli-bir-kisi-gozaltina-alindi-1073255917.html

Trump, Obama'nın adresini sosyal medyadan paylaştı: Evin yakınında silahlı bir kişi gözaltına alındı

Trump, Obama'nın adresini sosyal medyadan paylaştı: Evin yakınında silahlı bir kişi gözaltına alındı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinden önce başkanlık yapan Barack Obama'nın ev adresini sosyal medya hesabından paylaştığı gün, evin yakınında bir... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T20:00+0300

2023-07-06T20:00+0300

2023-07-06T20:00+0300

dünya

donald trump

barack obama

adres

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072789520_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_cb3a7745ec0dc53f1ccd2f71f1638506.jpg

ABD federal savcılar tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da eski ABD Başkanı Obama'ya ait olduğu söylenen bir mülkün adresini paylaştığı, aynı gün, bu adresin yakınındaki minibüste silahlı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Savcılar, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası baskınına katılan Taylor Taranto'nun, içinde yaşadığı minibüste iki ateşli silah ve yüzlerce mermi ele geçirildiğini ve yakalandığı 29 Haziran günü Trump'ın söz konusu paylaşımını kendi sayfasında yayımladığını aktardı.Taranto'nun Telegram'daki paylaşımında, "Bu ezikleri kuşattık! (John) Podesta'nın ve Obama'nın cehenneminde görüşürüz" diye yazdığı, YouTube canlı yayınında ise takipçilerine 'bir silah atışı için iyi bir açı' elde etmek istediğine dair ifadeler kullandığı kaydedildi.Washington eyaletinde bir ailesinin olduğu belirtilen zanlının, daha önce ABD Donanması'nda, Irak'ta görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının Taranto'nun, internet ve sosyal medyadaki hareketlerini bir süredir izlediği bildirildi.ABD medyasında da Trump'ın, Obama'nın ev adresini 29 Haziran'da paylaştığı, Taranto'nun bu paylaşımın sonrasında söz konusu adresin yakınlarında FBI ajanları tarafından tespit edildiği bilgilerine yer verildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, barack obama, adres, abd