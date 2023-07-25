https://sputniknews.com.tr/20230725/nasa-houstondaki-sorun-nedeniyle-uluslararasi-uzay-istasyonu-ile-iletisimi-rusya-uzerinden-kurdu-1073980221.html
NASA, Houston’daki sorun nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu ile iletişimi Rusya üzerinden kurdu
NASA, Houston’daki sorun nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu ile iletişimi Rusya üzerinden kurdu
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston’daki Görev Kontrol Merkezi’nde Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile iletişimin kesilmesine yol açan elektrik... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:32+0300
2023-07-25T22:32+0300
2023-07-25T22:32+0300
dünya
uluslararası uzay istasyonu
rusya
abd
nasa
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NASA'nın UUİ Program Şefi Joel Montalbano, “Bu sabah Houston’daki Görev Kontrol Merkezi’nin elektriğiyle sorun yaşadık ve sesli iletişim ve telemetri verileri dahil komut verme yeteneğimizi kaybettik. Sorun istasyonda değil, tamamen Dünya’da oldu” açıklamasında bulundu.Sorun tespit edildikten 20 dakika sonra NASA’nın Rus sistemler üzerinden mürettebatla iletişim kurmayı ve astronotlara yaşananları anlatmayı başardığını söyleyen Montalbano, “İstasyon ve mürettebat tehlikede değildi” ifadelerini kullandı.Görev Kontrol Merkezi’nin 90 dakika içerisinde yedek elektrik sistemlerine bağlandığını ve şimdi UUİ ile irtibat içinde olduğunu dile getiren Montalbano, “Bugün, gün boyunca neler olduğunu araştıracağız ve umarım günün sonunda her zaman olduğu gibi çalışıyor olacağız” diyerek Rusya’ya teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230719/aya-inisin-54-yili-o-gunden-bugune-uzay-calismalari-1073711118.html
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uluslararası uzay istasyonu, rusya, abd, nasa
uluslararası uzay istasyonu, rusya, abd, nasa
NASA, Houston’daki sorun nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu ile iletişimi Rusya üzerinden kurdu
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ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston’daki Görev Kontrol Merkezi’nde Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile iletişimin kesilmesine yol açan elektrik sorunlarının, UUİ mürettebatı için tehlike oluşturmadığı belirtildi.
NASA'nın UUİ Program Şefi Joel Montalbano, “Bu sabah Houston’daki Görev Kontrol Merkezi’nin elektriğiyle sorun yaşadık ve sesli iletişim ve telemetri verileri dahil komut verme yeteneğimizi kaybettik. Sorun istasyonda değil, tamamen Dünya’da oldu” açıklamasında bulundu.
Sorun tespit edildikten 20 dakika sonra NASA’nın Rus sistemler üzerinden mürettebatla iletişim kurmayı ve astronotlara yaşananları anlatmayı başardığını söyleyen Montalbano, “İstasyon ve mürettebat tehlikede değildi” ifadelerini kullandı.
Görev Kontrol Merkezi’nin 90 dakika içerisinde yedek elektrik sistemlerine bağlandığını ve şimdi UUİ ile irtibat içinde olduğunu dile getiren Montalbano, “Bugün, gün boyunca neler olduğunu araştıracağız ve umarım günün sonunda her zaman olduğu gibi çalışıyor olacağız” diyerek Rusya’ya teşekkür etti.