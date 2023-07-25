https://sputniknews.com.tr/20230725/nasa-houstondaki-sorun-nedeniyle-uluslararasi-uzay-istasyonu-ile-iletisimi-rusya-uzerinden-kurdu-1073980221.html

NASA, Houston’daki sorun nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu ile iletişimi Rusya üzerinden kurdu

NASA, Houston’daki sorun nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu ile iletişimi Rusya üzerinden kurdu

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston’daki Görev Kontrol Merkezi’nde Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile iletişimin kesilmesine yol açan elektrik... 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T22:32+0300

2023-07-25T22:32+0300

2023-07-25T22:32+0300

dünya

uluslararası uzay istasyonu

rusya

abd

nasa

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NASA'nın UUİ Program Şefi Joel Montalbano, “Bu sabah Houston’daki Görev Kontrol Merkezi’nin elektriğiyle sorun yaşadık ve sesli iletişim ve telemetri verileri dahil komut verme yeteneğimizi kaybettik. Sorun istasyonda değil, tamamen Dünya’da oldu” açıklamasında bulundu.Sorun tespit edildikten 20 dakika sonra NASA’nın Rus sistemler üzerinden mürettebatla iletişim kurmayı ve astronotlara yaşananları anlatmayı başardığını söyleyen Montalbano, “İstasyon ve mürettebat tehlikede değildi” ifadelerini kullandı.Görev Kontrol Merkezi’nin 90 dakika içerisinde yedek elektrik sistemlerine bağlandığını ve şimdi UUİ ile irtibat içinde olduğunu dile getiren Montalbano, “Bugün, gün boyunca neler olduğunu araştıracağız ve umarım günün sonunda her zaman olduğu gibi çalışıyor olacağız” diyerek Rusya’ya teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20230719/aya-inisin-54-yili-o-gunden-bugune-uzay-calismalari-1073711118.html

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