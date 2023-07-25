NASA, Houston’daki sorun nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu ile iletişimi Rusya üzerinden kurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişim avukatı Gökçe: Threads, Twitter'ı yerinden edebilir
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP içi tartışmalar ne anlama geliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Parti Meclisi toplantısının yansımaları neler?
12:46
45 dk
LOZAN'IN 100. YILI
Prof. Celal Şengör: Lozan'la hür olduk
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Diş doktoru Tekkeli: CAD-CAM teknolojisi ile her şey daha iyiye gidiyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
İstanbul Emlakçılar Kooperatifi: Her yıl 550 bin civarında konut üretiliyor ama ihtiyaç 950 bin
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO Karadeniz'de yeni bir cepheyi deniyor; bu Türkiye için tuzak, izin verilmemeli'
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Lozan’ın 100’üncü yılı
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Liderlerden Lozan Barış Antlaşması mesajları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kredi kartı faizleri artırıldı
12:45
50 dk
ANKARA FARKI
Lozan düşmanlarının amacı ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gözler Karadeniz'de
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
400 yıllık ağaç mı 4 yıllık kömür mü?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Putin görüşmesi ne zaman?
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
10 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230725/nasa-houstondaki-sorun-nedeniyle-uluslararasi-uzay-istasyonu-ile-iletisimi-rusya-uzerinden-kurdu-1073980221.html
NASA, Houston’daki sorun nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu ile iletişimi Rusya üzerinden kurdu
NASA, Houston’daki sorun nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu ile iletişimi Rusya üzerinden kurdu
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston’daki Görev Kontrol Merkezi’nde Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile iletişimin kesilmesine yol açan elektrik... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T22:32+0300
2023-07-25T22:32+0300
dünya
uluslararası uzay istasyonu
rusya
abd
nasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/10/1050856837_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_a5bcc6245871efc98726301d11ad97cb.jpg
NASA'nın UUİ Program Şefi Joel Montalbano, “Bu sabah Houston’daki Görev Kontrol Merkezi’nin elektriğiyle sorun yaşadık ve sesli iletişim ve telemetri verileri dahil komut verme yeteneğimizi kaybettik. Sorun istasyonda değil, tamamen Dünya’da oldu” açıklamasında bulundu.Sorun tespit edildikten 20 dakika sonra NASA’nın Rus sistemler üzerinden mürettebatla iletişim kurmayı ve astronotlara yaşananları anlatmayı başardığını söyleyen Montalbano, “İstasyon ve mürettebat tehlikede değildi” ifadelerini kullandı.Görev Kontrol Merkezi’nin 90 dakika içerisinde yedek elektrik sistemlerine bağlandığını ve şimdi UUİ ile irtibat içinde olduğunu dile getiren Montalbano, “Bugün, gün boyunca neler olduğunu araştıracağız ve umarım günün sonunda her zaman olduğu gibi çalışıyor olacağız” diyerek Rusya’ya teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20230719/aya-inisin-54-yili-o-gunden-bugune-uzay-calismalari-1073711118.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/10/1050856837_83:0:1895:1359_1920x0_80_0_0_d657591e6fb5015f247c87714c8031f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uluslararası uzay istasyonu, rusya, abd, nasa
uluslararası uzay istasyonu, rusya, abd, nasa

NASA, Houston’daki sorun nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu ile iletişimi Rusya üzerinden kurdu

22:32 25.07.2023
© AFP 2023 / NASAUluslararası Uzay İstasyonu (UUİ)
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / NASA
Abone olTelegram
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston’daki Görev Kontrol Merkezi’nde Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile iletişimin kesilmesine yol açan elektrik sorunlarının, UUİ mürettebatı için tehlike oluşturmadığı belirtildi.
NASA'nın UUİ Program Şefi Joel Montalbano, “Bu sabah Houston’daki Görev Kontrol Merkezi’nin elektriğiyle sorun yaşadık ve sesli iletişim ve telemetri verileri dahil komut verme yeteneğimizi kaybettik. Sorun istasyonda değil, tamamen Dünya’da oldu” açıklamasında bulundu.
Sorun tespit edildikten 20 dakika sonra NASA’nın Rus sistemler üzerinden mürettebatla iletişim kurmayı ve astronotlara yaşananları anlatmayı başardığını söyleyen Montalbano, “İstasyon ve mürettebat tehlikede değildi” ifadelerini kullandı.
Görev Kontrol Merkezi’nin 90 dakika içerisinde yedek elektrik sistemlerine bağlandığını ve şimdi UUİ ile irtibat içinde olduğunu dile getiren Montalbano, “Bugün, gün boyunca neler olduğunu araştıracağız ve umarım günün sonunda her zaman olduğu gibi çalışıyor olacağız” diyerek Rusya’ya teşekkür etti.
İnsanoğlu Ay'a ayak bastığı günden bu yana uzayı keşfetmek için misyonlarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
MULTİMEDYA
Ay'a inişin 54. yılı: O günden bugüne uzay çalışmaları
19 Temmuz, 13:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала