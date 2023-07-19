https://sputniknews.com.tr/20230719/aya-inisin-54-yili-o-gunden-bugune-uzay-calismalari-1073711118.html

Ay'a inişin 54. yılı: O günden bugüne uzay çalışmaları

Ay'a inişin 54. yılı: O günden bugüne uzay çalışmaları

1969'dan bu yana Dünya'nın ötesini keşfetmek için farklı ülkeler ve uzay ajansları tarafından birçok misyon yürütülürken bu çalışmalarla, Ay ve Güneş... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T13:55+0300

2023-07-19T13:55+0300

2023-07-19T13:55+0300

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Güney Kore'nin ilk Ay misyonu: DanuriGüney Kore'nin ilk Ay misyonu Danuri isimli Ay Yörüngesi Keşif Aracı da, 4 Ağustos 2022'de fırlatıldı.Lunar Ice Cube misyonu da NASA tarafından 16 Kasım 2022'de başlatılarak Ay'daki su dağılımı ve organik uçucu maddeleri inceleme görevini yürütüyor.NASA'nın 11 Aralık 2022'de başlattığı Lunar Flashlight da Ay'ın güney kutbu yakınında karanlıkta kalan bölgelerdeki buzu tespit etme amaçlı kullanılacak.Jüpiter Buzlu Uydu Kaşifi (JUICE), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 14 Nisan 2023'te başlatılan ve Jüpiter'in Ganymede, Callisto ve Europa uydularına odaklanan bir misyon.Uluslararası Uzay İstasyonuUluslararası Uzay İstasyonunun (UUİ) inşası 1998'de başladı ve daimi mürettebatlar için ayrı bir kısım 2000'de kuruldu. UUİ, bilim ve uzun süreli misyonlarda insan sağlığının incelenmesi konusunda bir test alanı sağlıyor. Genellikle görevlendirilen astronot ve bilim insanları, istasyonda 6 ay kalıyor ancak az sayıda NASA astronotunun 1 yıl kaldığı da görülüyor.UUİ, Kasım 2000'de Expedition 1'in istasyona varışıyla birlikte işlevselliğini korumaya devam ediyor. İstasyon bugüne kadar astronotlar, kozmonotlar ve 17 ülkeden uzay turistleri tarafından ziyaret edildi.NASA, uluslararası ortaklarla Artemis programıyla 2020'lerde Ay'a insanları geri döndürmeyi amaçlıyor. Mürettebatsız Artemis 1, Ay çevresinde 2021'de başarıyla dolaştı. "Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)", NASA tarafından 2009'da Ay'ı yüksek çözünürlükle haritalandırmak için fırlatıldı. LRO, şu anda NASA'nın Artemis programı için keşif görevi görüyor ve Ay'ın güney kutbuna yapılan iniş misyonlarına görüntü sağlıyor.Uzay TeleskoplarıNASA tarafından 2009'da uzaya fırlatılan Kepler Uzay Teleskobu gibi araçlar, Güneş Sistemi dışındaki diğer yıldızların yörüngesindeki gezegenleri keşfetti.Ötegezegen keşifleri dönemi, 1995'te başladı ve şu anda gelişmiş teknoloji sayesinde uzaydaki araçlar, bu ötegezegenlerden bazılarının atmosferini inceleyip tanımlayabiliyor.NASA ve ESA ortaklığında 1990'da evreni keşfetmek amacıyla fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu'nun aynasının zarar görmesiyle 1993'te tamir misyonuyla ilk uzay aracı gönderildi. 2009'a kadar 4 bakım misyonu düzenlendi. Hubble, hala aktif ve evrenin hızlanmasını doğrulamasının yanı sıra birçok keşfin de kaynağı.James Webb Uzay Teleskobu (JWST) da 2021'de daha önce oluşmuş galaksileri ve evrenin tarihini keşfetmek için fırlatıldı. JWST'nin kayda değer keşifleri arasında pek çok yıldız, ötegezegen ve genç galaksiler yer alıyor.Mars inceleme programlarıMars Rover programı kapsamında NASA'nın bazı uzay araçları Mars'ın yüzeyinde eskiden su olduğuna dair kanıtlar buldu. Bu da devam eden programları tetikleyen bir neden. NASA'nın ilk Mars Rover'ı (gezgincisi) Sojourner, 1996'da uzay aracı Pathfinder'ın gezegene inişiyle yüzeye ulaştı.Sonrasında NASA'nın Mars Exploration Rovers misyonu kapsamında Spirit ve Opportunity olarak bilinen araçlar, 2004'te Mars'ın yüzeyine vardı ve yıllarca gezegeni keşfetti.Bir araba boyutundaki Curiosity adlı araç 2012'de, en gelişmiş araç "Perseverance" 2021'de Mars'ta görevlerine başladı. Her iki araç da hala aktif.

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