https://sputniknews.com.tr/20230725/mustafa-sarigule-mecliste-saldiri-girisimi-bu-talihsiz-olayla-karsi-karsiya-kalmak-beni-uzdu-1073957404.html
Mustafa Sarıgül'e Meclis'te saldırı girişimi: 'Bu talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni üzdü'
Mustafa Sarıgül'e Meclis'te saldırı girişimi: 'Bu talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni üzdü'
22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün, Meclis'te Mustafa Sarıgül'e saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sarıgül, açıklama yaptı ve " 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T14:44+0300
2023-07-25T14:44+0300
2023-07-25T14:50+0300
politika
mustafa sarıgül
tbmm
anap
milletvekili
saldırı
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22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün TBMM'de Mustafa Sarıgül'e saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, olaya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
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mustafa sarıgül, tbmm, anap, milletvekili, saldırı
mustafa sarıgül, tbmm, anap, milletvekili, saldırı
Mustafa Sarıgül'e Meclis'te saldırı girişimi: 'Bu talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni üzdü'
14:44 25.07.2023 (güncellendi: 14:50 25.07.2023) Abone ol
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22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün, Meclis'te Mustafa Sarıgül'e saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sarıgül, açıklama yaptı ve "
22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün TBMM'de Mustafa Sarıgül'e saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, olaya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
"Hiç bilmediğim konularla ilgili sorular sordu, 'tanımıyorum sizi' dedim. Oradan uzaklaştım, kendisi ileri geri konuşmaya devam etti. Bugün Türkiye'nin gündeminde seçim varken bu talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni üzdü."