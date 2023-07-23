Kılıçdaroğlu: İmamoğlu’na kızgın değilim

Sayın (İBB Başkanı Ekrem) İmamoğlu’na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gösterdiği performanstan çok mutluyum; gurur duyuyorum. Sayın İmamoğlu’nun aday olarak ismi açıklandığında, “Nereden buldunuz bu ismi?” diyenlere inat hep birlikte inançla yürüdük ve İstanbul’u kazandık. Sayın İmamoğlu kendisine güvenenleri ve kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur. Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu’nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum.

Defalarca söyledim yine söylüyorum; mesele masanın 6’lı olması ya da 16’lı olması değil; mesele renklerin, farklılıkların, kısacası ‘halkın’ birleşmesidir. Seçim sonuçlarına gelince, bunun ana sebebi masa değil; sahtekâr bir montajcının ve onun medya ve sermaye gruplarının bizlere kurduğu kumpaslardır. Beni öldürmeye çalışan terör örgütünün benim yanımda yer aldığını iddia ettiler ve ahlaka aykırı şekilde montajlar yaptılar, tehditlere başvurdular, maddi güçlerini kullandılar. Atatürk sorunuza gelince; Mustafa Kemal asla ama asla Türkiye’yi tek bir CHP ile yönetmek istemedi. Savaş dönemi ve sonrasına baktığınızda bırakın 6’lı, 16’lıyı yüzlerce farklı grup ve cepheyi birleştirdiğini görüyorsunuz. Defalarca söylememe ve bir gazeteci olarak bunu biliyor olmanıza rağmen bir kez daha amasız, fakatsız ve lakinsiz yanıtlayayım: PKK/ PYD/YPG ve FETÖ ve İŞİD bir terör örgütüdür.