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Kılıçdaroğlu: İmamoğlu’na kızgın değilim
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu’na kızgın değilim
"CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur" diyen Kılıçdaroğlu, 2024 yerel seçimlerinde 2019... 23.07.2023, Sputnik Türkiye
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesi yazarlarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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chp, ekrem imamoğlu, ibb, terör örgütü, seçim

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu’na kızgın değilim

11:30 23.07.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen CHP’li Belediye Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen CHP’li Belediye Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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"CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur" diyen Kılıçdaroğlu, 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacaklarını söyledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesi yazarlarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sayın (İBB Başkanı Ekrem) İmamoğlu’na kızgın değilim elbette. Aksine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gösterdiği performanstan çok mutluyum; gurur duyuyorum. Sayın İmamoğlu’nun aday olarak ismi açıklandığında, “Nereden buldunuz bu ismi?” diyenlere inat hep birlikte inançla yürüdük ve İstanbul’u kazandık. Sayın İmamoğlu kendisine güvenenleri ve kendisine güvenip oy veren İstanbulluları fazlasıyla memnun etti. Haliyle CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur. Öte yandan şunu da söyleyeyim ki 2024 yerel seçimlerinde 2019 seçimlerinden çok daha iyi bir sonuç alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sayın İmamoğlu’nun oluşturduğunu ifade ettiğiniz internet sitesi ve benzer çabaları da değerli buluyorum. Partimize ve ülkemize ilişkin her çabayı değerli buluyorum.
Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor teknik direktörü olarak birinin diğerini yenmesini sağlamaya çalışmıyorum; tam tersine taraftarları birleştirmeye çalışıyorum. Rakip taraftarların el ele tutuşmasını, helalleşmesini, derbileri el ele izlemesini sağlamaya çalışıyorum. Ve bunları yaparken karşımda sermaye, medya gücü, profesyonel sosyal medya ajanları, sahte montaj ekipleri vs. olan bir yapıyla savaşıyorum. 10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam.
Defalarca söyledim yine söylüyorum; mesele masanın 6’lı olması ya da 16’lı olması değil; mesele renklerin, farklılıkların, kısacası ‘halkın’ birleşmesidir. Seçim sonuçlarına gelince, bunun ana sebebi masa değil; sahtekâr bir montajcının ve onun medya ve sermaye gruplarının bizlere kurduğu kumpaslardır. Beni öldürmeye çalışan terör örgütünün benim yanımda yer aldığını iddia ettiler ve ahlaka aykırı şekilde montajlar yaptılar, tehditlere başvurdular, maddi güçlerini kullandılar. Atatürk sorunuza gelince; Mustafa Kemal asla ama asla Türkiye’yi tek bir CHP ile yönetmek istemedi. Savaş dönemi ve sonrasına baktığınızda bırakın 6’lı, 16’lıyı yüzlerce farklı grup ve cepheyi birleştirdiğini görüyorsunuz. Defalarca söylememe ve bir gazeteci olarak bunu biliyor olmanıza rağmen bir kez daha amasız, fakatsız ve lakinsiz yanıtlayayım: PKK/ PYD/YPG ve FETÖ ve İŞİD bir terör örgütüdür.
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