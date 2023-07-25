https://sputniknews.com.tr/20230725/milli-savunma-bakani-guler-yunanistan-savunma-bakani-dendias-ile-telefonda-gorustu-1073976801.html
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T21:35+0300
2023-07-25T21:35+0300
2023-07-25T21:40+0300
türkiye
yaşar güler
nikos dendias
telefon görüşmesi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesinde, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini iletti, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Güler, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230725/yunanistanda-yangin-sondurme-ucaginin-dusmesi-sonucu-2-kisi-hayatini-kaybetti-1073975250.html
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yaşar güler, nikos dendias, telefon görüşmesi
yaşar güler, nikos dendias, telefon görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile telefonda görüştü
21:35 25.07.2023 (güncellendi: 21:40 25.07.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesinde, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini iletti, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.
Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Güler, Yunanistan'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.