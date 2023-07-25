https://sputniknews.com.tr/20230725/mbappe-icin-rekor-bonservis-iddiasi--1073941502.html
Mbappe için 'rekor bonservis' iddiası
Mbappe için 'rekor bonservis' iddiası
Kylian Mbappe krizi yaşayan PSG'nin imdadına Al Hilal yetişti. İngiliz basınına göre; oyuncu için gelen rekor bonservis teklifi kabul edildi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T09:32+0300
2023-07-25T09:32+0300
2023-07-25T09:38+0300
spor
mbappe
kylian mbappe
fransa
transfer
suudi arabistan
al hilal
teklif
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PSG ile sözleşmesinin son yılına giren ve Fransız deviyle yeni kontrat yapmaya yanaşmayan Kylian Mbappe, kadro dışı bırakılmıştı.Fransız yıldızın Real Madrid'e transferi gündeme gelirken, İspanyol devinin Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmediği, gerekirse oyuncunun bedava transferi için 1 yıl bekleyebileceği öne sürülmüştü.300 milyon euro kabul edildiKylian Mbappe konusunda tam bir çıkmaza giren PSG'nin imdadına Al Hilal yetişti. Kulüp, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon euro'luk rekor bir teklif yaptı.NTV'nin Sky Sports'tan aktardığına göre; Fransız devi oyuncu için gelen 300 milyon euro bonservis bedeli teklifini kabul etti.Mbappe tarihe geçecekFransız yıldızın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde futbolcu, en yüksek bedelli transfer olarak tarihe geçecek. Bu alanda rekor 222 milyon euro ile Neymar'a ait.Yıllık ücreti daha da çılgın olacakÖte yandan gazeteci James Benge'nin haberine göre Al Hilal, Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro ücret önerecek ve oyuncuya 1 yıllık mukavele teklif edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230613/mbappeden-ayrilik-aciklamasi-psg-ile-sozlesmemi-uzatmayi-hic-dusunmedim-1072388689.html
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mbappe, kylian mbappe, fransa, transfer, suudi arabistan, al hilal, teklif
mbappe, kylian mbappe, fransa, transfer, suudi arabistan, al hilal, teklif
Mbappe için 'rekor bonservis' iddiası
09:32 25.07.2023 (güncellendi: 09:38 25.07.2023) Abone ol
Kylian Mbappe krizi yaşayan PSG'nin imdadına Al Hilal yetişti. İngiliz basınına göre; oyuncu için gelen rekor bonservis teklifi kabul edildi.
PSG ile sözleşmesinin son yılına giren ve Fransız deviyle yeni kontrat yapmaya yanaşmayan Kylian Mbappe, kadro dışı bırakılmıştı.
Fransız yıldızın Real Madrid'e transferi gündeme gelirken, İspanyol devinin Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmediği, gerekirse oyuncunun bedava transferi için 1 yıl bekleyebileceği öne sürülmüştü.
300 milyon euro kabul edildi
Kylian Mbappe konusunda tam bir çıkmaza giren PSG'nin imdadına Al Hilal yetişti. Kulüp, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon euro'luk rekor bir teklif yaptı.
NTV'nin Sky Sports'tan aktardığına göre; Fransız devi oyuncu için gelen 300 milyon euro bonservis bedeli teklifini kabul etti.
Mbappe tarihe geçecek
Fransız yıldızın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde futbolcu, en yüksek bedelli transfer olarak tarihe geçecek. Bu alanda rekor 222 milyon euro ile Neymar'a ait.
Yıllık ücreti daha da çılgın olacak
Öte yandan gazeteci James Benge'nin haberine göre Al Hilal, Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro ücret önerecek ve oyuncuya 1 yıllık mukavele teklif edecek.