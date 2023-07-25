Mbappe için 'rekor bonservis' iddiası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişim avukatı Gökçe: Threads, Twitter'ı yerinden edebilir
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Parti Meclisi toplantısının yansımaları neler?
12:46
45 dk
LOZAN'IN 100. YILI
Prof. Celal Şengör: Lozan'la hür olduk
13:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Diş tedavisindeki teknolojik gelişmeler!
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Konut fiyatlarına büyük zam yolda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘NATO Karadeniz’de yeni bir cepheyi deniyor; bu Türkiye için tuzak, izin verilmemeli’
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Lozan’ın 100’üncü yılı
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
86 dk
Z RAPORU
Liderlerden Lozan Barış Antlaşması mesajları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve piyasalardaki son durum!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de yaşanan değişim mi, liderlik kavgası mı?
09:01
59 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230725/mbappe-icin-rekor-bonservis-iddiasi--1073941502.html
Mbappe için 'rekor bonservis' iddiası
Mbappe için 'rekor bonservis' iddiası
Kylian Mbappe krizi yaşayan PSG'nin imdadına Al Hilal yetişti. İngiliz basınına göre; oyuncu için gelen rekor bonservis teklifi kabul edildi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T09:32+0300
2023-07-25T09:38+0300
spor
mbappe
kylian mbappe
fransa
transfer
suudi arabistan
al hilal
teklif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050781603_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_58293ac8b15800c1b696f79369f29eaf.jpg
PSG ile sözleşmesinin son yılına giren ve Fransız deviyle yeni kontrat yapmaya yanaşmayan Kylian Mbappe, kadro dışı bırakılmıştı.Fransız yıldızın Real Madrid'e transferi gündeme gelirken, İspanyol devinin Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmediği, gerekirse oyuncunun bedava transferi için 1 yıl bekleyebileceği öne sürülmüştü.300 milyon euro kabul edildiKylian Mbappe konusunda tam bir çıkmaza giren PSG'nin imdadına Al Hilal yetişti. Kulüp, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon euro'luk rekor bir teklif yaptı.NTV'nin Sky Sports'tan aktardığına göre; Fransız devi oyuncu için gelen 300 milyon euro bonservis bedeli teklifini kabul etti.Mbappe tarihe geçecekFransız yıldızın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde futbolcu, en yüksek bedelli transfer olarak tarihe geçecek. Bu alanda rekor 222 milyon euro ile Neymar'a ait.Yıllık ücreti daha da çılgın olacakÖte yandan gazeteci James Benge'nin haberine göre Al Hilal, Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro ücret önerecek ve oyuncuya 1 yıllık mukavele teklif edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230613/mbappeden-ayrilik-aciklamasi-psg-ile-sozlesmemi-uzatmayi-hic-dusunmedim-1072388689.html
fransa
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0e/1050781603_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f82b180d3e03292b7a71f63f37d20783.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mbappe, kylian mbappe, fransa, transfer, suudi arabistan, al hilal, teklif
mbappe, kylian mbappe, fransa, transfer, suudi arabistan, al hilal, teklif

Mbappe için 'rekor bonservis' iddiası

09:32 25.07.2023 (güncellendi: 09:38 25.07.2023)
© AP Photo / Michel EulerKylian Mbappe, Fransa
Kylian Mbappe, Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Michel Euler
Abone olTelegram
Kylian Mbappe krizi yaşayan PSG'nin imdadına Al Hilal yetişti. İngiliz basınına göre; oyuncu için gelen rekor bonservis teklifi kabul edildi.
PSG ile sözleşmesinin son yılına giren ve Fransız deviyle yeni kontrat yapmaya yanaşmayan Kylian Mbappe, kadro dışı bırakılmıştı.
Fransız yıldızın Real Madrid'e transferi gündeme gelirken, İspanyol devinin Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmediği, gerekirse oyuncunun bedava transferi için 1 yıl bekleyebileceği öne sürülmüştü.

300 milyon euro kabul edildi

Kylian Mbappe konusunda tam bir çıkmaza giren PSG'nin imdadına Al Hilal yetişti. Kulüp, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon euro'luk rekor bir teklif yaptı.
NTV'nin Sky Sports'tan aktardığına göre; Fransız devi oyuncu için gelen 300 milyon euro bonservis bedeli teklifini kabul etti.

Mbappe tarihe geçecek

Fransız yıldızın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde futbolcu, en yüksek bedelli transfer olarak tarihe geçecek. Bu alanda rekor 222 milyon euro ile Neymar'a ait.

Yıllık ücreti daha da çılgın olacak

Öte yandan gazeteci James Benge'nin haberine göre Al Hilal, Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro ücret önerecek ve oyuncuya 1 yıllık mukavele teklif edecek.
2023'ün en çok kazanan 10 sporcusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
SPOR
Mbappe, PSG ile sözleşmesini uzatmayacak
13 Haziran , 15:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала