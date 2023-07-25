https://sputniknews.com.tr/20230725/mbappe-icin-rekor-bonservis-iddiasi--1073941502.html

Mbappe için 'rekor bonservis' iddiası

Mbappe için 'rekor bonservis' iddiası

Kylian Mbappe krizi yaşayan PSG'nin imdadına Al Hilal yetişti. İngiliz basınına göre; oyuncu için gelen rekor bonservis teklifi kabul edildi. 25.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-25T09:32+0300

2023-07-25T09:32+0300

2023-07-25T09:38+0300

spor

mbappe

kylian mbappe

fransa

transfer

suudi arabistan

al hilal

teklif

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PSG ile sözleşmesinin son yılına giren ve Fransız deviyle yeni kontrat yapmaya yanaşmayan Kylian Mbappe, kadro dışı bırakılmıştı.Fransız yıldızın Real Madrid'e transferi gündeme gelirken, İspanyol devinin Mbappe için bonservis ödemeyi düşünmediği, gerekirse oyuncunun bedava transferi için 1 yıl bekleyebileceği öne sürülmüştü.300 milyon euro kabul edildiKylian Mbappe konusunda tam bir çıkmaza giren PSG'nin imdadına Al Hilal yetişti. Kulüp, yıldız futbolcu için PSG'ye 300 milyon euro'luk rekor bir teklif yaptı.NTV'nin Sky Sports'tan aktardığına göre; Fransız devi oyuncu için gelen 300 milyon euro bonservis bedeli teklifini kabul etti.Mbappe tarihe geçecekFransız yıldızın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde futbolcu, en yüksek bedelli transfer olarak tarihe geçecek. Bu alanda rekor 222 milyon euro ile Neymar'a ait.Yıllık ücreti daha da çılgın olacakÖte yandan gazeteci James Benge'nin haberine göre Al Hilal, Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro ücret önerecek ve oyuncuya 1 yıllık mukavele teklif edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230613/mbappeden-ayrilik-aciklamasi-psg-ile-sozlesmemi-uzatmayi-hic-dusunmedim-1072388689.html

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